MUJERES JEFAS DE HOGAR SE CAPACITAN EN COCINA NACIONAL E INTERNACIONAL

Tal como si fuera un capítulo de una serie de cocina, 15 mujeres del Programa Mujeres Jefas de Hogar del Sernameg, se disponían a preparar creativos platos de entrada, muy bien guiadas por su relatora, quien con años de experiencia como Chef, les daba las instrucciones para un emplatado perfecto, a la altura de los mejores restaurantes de la zona.

Así se desarrollaba el curso: Cocina Nacional e Internacional del programa Becas laborales, adjudicado por Sernameg, a través de los Fondos Concursables de Sence; al momento de la llegada de la delegada regional (s), Doris Sandoval; la seremi de la Mujer y Equidad de Género, Alejandra Ruiz; la directora de Sernameg, Pamela Leiva y la directora regional (s) de Sence, Doris Manquian Cuminao, quienes visitaron a las alumnas.

Las autoridades compartieron los últimos avances del Gobierno en materia de Género y beneficios sociales, mientras que las alumnas les contaron sus impresiones de lo aprendido.

Leila Ruiz Vargas, participante del curso, detalló, “estamos aprendiendo preparaciones de masas, carnes, manipulación de alimentos, higiene… Ha sido súper interesante. Me siento super agradecida porque mi interés va por la cocina. Me gusta, de hecho, trabajo part-time en cocina y esto de todas maneras me va a enriquecer, con lo que he visto me siento mejor, más preparada, más confiada”, enfatizó.

El curso tiene una duración de 295 horas, en las que se les capacitará en funciones que van desde el aprovisionamiento de insumos gastronómicos hasta distribución de productos elaborados.

“Las personas, en este caso las mujeres jefas de hogar, que van a egresar de este curso de capacitación cumplen con todas las competencias y al mismo tiempo con todas las habilidades que pide el empresariado o el mercado y se pueden desempeñar perfectamente de forma autónomo, como también dependiendo de algún casino, de un lugar de manipulación de alimentos o elaborando algún producto, porque salen con esa competencia”, explicó la directora regional de Sence, Doris Manquian.

En efecto, Juana Mascareño Millapinda, quien también se capacita en Cocina Nacional e Internacional dijo que se dedicaría a trabajar desde su casa: “Me dije, voy a ir a aprender a hacer más cosas ricas para la casa y para trabajar como independiente desde la casa, porque tengo mucho público dónde yo vivo. Estamos muy encantadas todas, yo soy una dueña de casa de hartos añitos, pero ha aprendido a hacer cosas muy novedosas, las chefs son muy buenas”, expresó.

Según manifestó la directora de Sernameg, Pamela Leiva, uno de los objetivos estratégicos que se busca alcanzar con esta alianza entre instituciones es “fortalecer la autonomía económica de las mujeres. El servicio tiene como misión institucional, fortalecer las diversas autonomías, para las diversas mujeres de la región de Magallanes y aquí es el fortalecimiento de la autonomía económica, sobre todo instalar capacidades que permitan a las mujeres que aquí se capaciten, acceder a mejores puestos laborales”.

La seremi de la Mujer, Alejandra Ruiz, por su parte, agradeció el trabajo realizado por Sence y Sernameg sobre todo en materia de subsidios, “respondiendo a las necesidades de las mujeres en este caso específico, por ejemplo, con recursos para los temas de cuidados, que es una necesidad que mayoritariamente tienen las mujeres, entonces de esa manera se van derribando las barreras que no permiten que accedan a cursos tradicionales”.

Las beneficiarias del curso cuentan con un subsidio diario de $4.000 por día asistido, más un subsidio de cuidados por $5.000 diarios que tengan a su cuidado menores de 6 años o personas mayores con dependencia, además de un seguro de accidentes que las cubre durante toda la capacitación.

La relatora, Carmen Izquierdo destacó la perseverancia y las ganas de las alumnas por aprender, “Estoy trabajando en conjunto con otra profe más y las dos coincidimos con que están muy motivadas, las alumnas tienen muchas ganas de aprender, no han faltado a clases, eso que igual de repente tienen problemas con los niños, pero ellas tienen las ganas de aprender y el día de mañana tener su emprendimiento o insertarse en el mundo laboral, que es el objetivo del curso”.





