31 MUJERES OBTIENEN SU CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES COMO CUIDADORAS PRIMARIAS

​Una nueva ceremonia de certificación de competencias laborales se desarrolló esta tarde en dependencias del Instituto Don Bosco, en el que 31 mujeres dueñas de casa de la región recibieron su certificado como cuidadoras primarias, en el marco del impulso del Gobierno a establecer una Red de Cuidados a nivel nacional.



Las beneficiarias formaron parte del curso de Servicios de Cuidados Integrales para Personas Mayores puesto a disposición por parte del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) Magallanes, como parte del programa piloto desarrollado en la región. Tras completar la capacitación, a fines de agosto las alumnas realizaron su proceso de evaluación para acreditar sus competencias como Cuiadoras Primarias, de acuerdo al perfil de ChileValora.



Esta certificación les otorga hoy a estas 31 mujeres una herramienta que acredita sus conocimientos y experiencias en labores de cuidados a la vez que les permitirá mejorar sus expectativas laborales y acceder a mejores opciones de empleabilidad.



Así lo destacó la Seremi del Trabajo, Doris Sandoval Miranda, señalando que “nuestro Ministerio del Trabajo y Previsión Social, a través de ChileValora, con la certificación de 31 mujeres como cuidadoras primarias, contribuye al fortalecimiento de un sistema nacional de cuidados que busca visibilizar los cuidados y profesionalizar dichos cuidados. Hoy nos hacemos parte de estos desafíos que tenemos como región y estamos felices de contribuir a través de la certificación de competencias al reconocimiento de esta labor también en nuestra región”.



Para la Secretaria Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia subrogante, Ingrid Thormann Fuentes: “Estamos reconociendo y validando las competencias laborales que adquirieron mujeres dueñas de casa en su proceso de formación de cuidadoras principales, que les permitirá generar empleabilidad en un área tan importante como son los cuidados. El Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, Chile Cuida, es una de las prioridades programáticas del Gobierno, y donde nuestro ministerio cumple un rol fundamental en la ejecución de políticas que hemos estado fortaleciendo, además de tramitar el proyecto de ley que busca crear este sistema de bienestar universal, donde el Estado se encargará de sistematizar la oferta, redistribuyendo socialmente el trabajo de cuidar que hoy recae, mayoritariamente, en las mujeres”.



Por su parte, la coordinadora regional de ChileValora, Marilyn Cárdenas González, expresó que “en el afán de mejorar la calidad de vida de las personas y la implementación de un sistema nacional e integral de cuidados es que la certificación de hoy cobra una inmensa relevancia. Los procesos de certificación de ChileValora constituyen un paso fundamental en el reconocimiento y valorización de las funciones y experiencias de las personas que hoy reciben su certificación. Hoy reciben una herramienta concreta de empleabilidad y también esperamos sea el punto inicial de una trayectoria formativa y laboral en torno a los cuidados”.



Marisol Ampuero Colivoro, es la alumna más joven de este grupo de mujeres, quien con tan solo 20 años ha visto en su familia la necesidad del cuidado humano, profesional y cercano, lo cual la motivó a desarrollar en sí misma esta habilidad y acreditarla hoy a través de esta certificación. “Siempre me rodeé de personas que necesitaban cuidados. Crecí con mi hermano que tenía problemas de salud, mi mamá también es discapacitada y ahora vivo con una adulta mayor que es mi abuela. Creo que esta labor tiene que realizarse con humanidad, con respecto y no con lástima. Por eso, me siento feliz de tener algo palpable que acredite mis conocimientos”, destacó.



Por su parte, Carolina Ibáñez Ricarte, también certificada durante esta tarde, valoró esta oportunidad, destacando la importancia de contar con conocimientos en el área de cuidados. “Cuando vi a través de la página de Sence que estaba abierta la postulación a este curso, eso me impulsó a tomar la decisión. Yo me hice cargo de mi abuelo un tiempo, ayudé a cuidarlo, pero me faltaban muchos conocimientos y yo creo que, si hubiese estado preparada antes, la historia podría haber sido otra. Ya ahora estoy buscando trabajo, estoy a la espera. Espero seguir tomando conocimientos, buscando más herramientas y aprovechar estas oportunidades que da el gobierno”, señaló.



Los cuidados han sido una de las prioridades programáticas del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, y por ello se está creando el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados “Chile Cuida”, que consiste en una red de servicios, prestaciones y apoyos que atienden las necesidades de las personas con dependencia y de las personas cuidadoras, tanto remuneradas como no remuneradas. Si bien, la implementación del Sistema Chile Cuida comenzó a lo largo del país, su tramitación se encuentra en la Cámara de Diputadas y Diputados.



Considerando que este sistema debe ser fortalecido cada año, el Presupuesto 2025 contempla un aumento del 37% de recursos respecto de 2024, lo que permitirá redistribuir socialmente el trabajo de cuidar, que hoy recae mayoritariamente en las mujeres.



En la región de Magallanes el Programa Red Local de apoyos y Cuidados es un ejemplo de este gran sistema de bienestar universal. Se encuentra presente en seis comunas, con la misión apoyar a las personas en situación de dependencia y a las personas que brindan cuidados, mediante la entrega de servicios y prestaciones en la búsqueda de disminuir la progresión de la dependencia, y la sobrecarga de los cuidadores y cuidadoras.