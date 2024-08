MUNICIPALIDAD DE NATALES Y HOGAR DE CRISTO FIRMAN CONVENIO QUE PERMITIRÁ CONTAR CON NUEVO ALBERGUE MUNICIPAL Y CENTRO COMUNITARIO

​El jueves 1 de agosto en el albergue municipal se realizó la firma de un convenio de colaboración que dará vida a un proyecto de reposición de la infraestructura que acoge el albergue, estructura que ya sobrepasa los 30 años de vida.



En la iniciativa estuvieron presentes: la alcaldesa de Natales Antonieta Oyarzo Alvarado, ejecutivos del Hogar de Cristo, encabezados por el director nacional, Juan Cristóbal Romero; los concejales, Verónica Pérez Magdalena y Marcelo Contreras Soto; personal del hogar y usuarios.



La idea es contar con un centro comunitario diurno y una sala multiuso. El Hogar de Cristo elaborará el proyecto y la unidad técnica estará a cargo del municipio de Natales. Al respecto la jefa comunal, alcaldesa Antonieta Oyarzo Alvarado señaló que, " hemos realizado un gran trabajo durante estos tres años de gestión junto al Hogar de Cristo y al Ministerio de Desarrollo Social. Pudiendo entregar, protección, atención, cuidado y cariño a aquellas personas que viven en situación de calle. Quiero reconocer el trabajo que durante muchos años ha desarrollado el personal a favor del hogar, sobre todo la labor realizada por Erika Sotomayor quien ha dirigido el albergue municipal con gran compromiso, dedicación y sobre todo con una inmensa misericordia”.



Para lograr el objetivo de modificar la infraestructura del albergue municipal, iniciaremos la primera etapa de un gran proyecto y durante este semestre realizaremos todas las acciones necesarias para que el año 2025 esta propuesta de la reposición total del Hogar de Cristo y nuestro albergue, accedan a recursos del Gobierno Regional, con la finalidad que en el año 2026 nuestra comuna cuente con un nuevo albergue junto a un centro comunitario que permitirá una mejor calidad de vida y dignidad a sus usuarios, concluyó la primera autoridad comunal.



Por su parte el director nacional del Hogar de Cristo, Juan Cristóbal Romero destacó que, “estaban muy contentos con la firma del convenio, no sólo permitirá que en el plazo de dos años se cuente con un espacio que transformará el albergue en un centro comunitario de día y de noche, sino que también podremos acompañar a personas mayores, habilitar espacios comunitarios. Es decir, un edificio multiuso que tendrá las condiciones adecuadas para atender de la mejor forma a sus usuarios y usuarias”.



Finalmente la directora de la Dirección de Desarrollo comunitario, Claudia Hernández Oayarzo informó que, ”este acuerdo es el resultado de varias reuniones previas, desde hace bastante tiempo para firmar este convenio entre la Municipalidad de Natales y el Hogar de Cristo que permita la reposición de la infraestructura, que como todos saben es bastante antigua y que no responde a las necesidades y a la realidad de hoy para las personas en situación de calle de nuestra comuna. Es por ello, que a través de este acuerdo el Hogar de Cristo no facilitará sus equipos técnicos para poder levantar la iniciativa, diseñar el proyecto que nos permita en un futuro próximo buscar el financiamiento a través de fondos del Gobierno Regional”.