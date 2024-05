MUNICIPIO REALIZA PROCESO DE PAGO POR REAJUSTE A PROFESORES

Durante la tarde de este jueves, la Municipalidad de Punta Arenas junto a la Corporación Municipal (Cormupa), realizó las gestiones para que durante la madrugada de este viernes, se depositen a las cuentas de los asistentes y docentes de la educación, los dineros pendientes al pago del reajuste correspondiente al pasado mes de diciembre.



Un proceso que finalmente llega su fin y que se alargó por cinco meses producto de la espera a la respuesta de la Subsecretaría de Educación por los oficios enviados por el Municipio a partir de enero de 2024.



Ante esto, el alcalde Claudio Radonich, remarcó que "cuando se hizo el traspaso pedimos en enero y febrero que esta situación se aclare, e incluso tuvimos una reunión con la misma subsecretaria para que nos dijera cómo íbamos a pagar esta plata, porque el Estado fue el que siempre colocó estos dineros, no la Municipalidad, y finalmente esperar durante cinco meses una respuesta para que nos digan que nosotros paguemos, creo que no fue la mejor salida".

​

Sumado a lo anterior, la autoridad comunal señaló que "bajo ningún punto de vista una desprolijidad del Ministerio de Educación le debe generar problemas a los trabajadores", recalcó el edil, quien aclaró que "este monto que asciende a $132 millones se pagará con fondos municipales, pero vamos a solicitar su devolución porque sabemos que estos dineros fueron transferidos a los Servicios Locales de Educación Pública (Slep) de Magallanes en enero, por lo tanto, esa plata está y el tema es que no supieron cómo dirigirla hacía los trabajadores", indicó Radonich.







​

Por su parte, Elena Blackwood, secretaria general de la Cormupa, explicó que "los dineros se van a transferir a las cuentas corrientes de todos aquellos exfuncionarios que estaban registrados en el sistema de la Corporación Municipal, y aquellos que cobraban vía vale vista, se les va a mantener esa misma metodología", señaló la funcionaria pública, quien añadió que "por otra parte, quienes tengan alguna situación en particular que les genere algún tipo de duda o no tengan claridad de cómo recibirán este pago, se pueden acercar a nuestras oficinas en donde el área de Recursos Humanos les va a poder explicar y responder a todas sus consultas".