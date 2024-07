MUNICIPIO REITERÓ PETICIÓN DE CONSTRUIR UN NUEVO CESFAM PARA SECTOR NORPONIENTE

​A raíz del plan de mitigación que lleva a cabo la Municipalidad de Punta Arenas, para abordar el problema de las aguas servidas que provienen de las tomas instaladas en predios aledaños y que han contaminado los alrededores del Cecosf Sandra Vargas, esta mañana el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, en compañía de la secretaria general de la Corporación Municipal (Cormupa), Elena Blackwood, y el jefe del Área Salud de la Cormupa, Pedro Jofré; se trasladó hasta el edificio del Servicio Salud de Magallanes (SSM) para reunirse con las autoridades sanitarias de gobierno, con el fin de informar respecto a los detalles del traslado de las atenciones hacia las instalaciones del ex Cesfam Thomas Fenton.



"Producto de esta situación sanitaria se están trasladando todos los servicios del Cecosf Sandra Vargas al ex Cesfam Thomas Fenton, donde vamos a comenzar dentro de los próximos días con las atenciones", explicó Radonich, quien añadió que "también quiero informar de los servicios que se van a entregar en el mismo barrio, hay que recordar que de las 7 mil personas inscritas, 2 mil son pacientes de los cuales un número menor son crónicos, por lo tanto, vamos a conformar un grupo y se van a aumentar los vehículos para que tengamos atenciones a domicilio, lo que es un servicio extra que antes no teníamos".



Además, el jefe comunal informó que "los alimentos y medicamentos se van a entregar directamente en la sede vecinal, por lo tanto, estamos haciendo muchas acciones que no van a permitir que bajo ningún punto de vista se suspendan las atenciones médicas para las vecinas y vecinos de este lugar". Sumado a lo anterior, la autoridad local remarcó que "hay que recordar que existe una situación sanitaria que afecta a los funcionarios y vecinos que fue denunciada por la Confusam, Municipio y su Corporación, y aún no tenemos respuesta; las tomas se armaron en 2016, en terrenos privados y del fisco, y tanto el dueño como el fisco no hicieron ningún tipo de acción que permitiera expulsar a estas personas, luego el gobierno denominó esto como asentamientos, por lo tanto, se mantiene un status quo que escapa de las facultades que tiene la Municipalidad en este tipo de situaciones".



Construcción de un nuevo Cesfam para el sector norponiente



En la reunión sostenida, el alcalde Radonich también explicó que "solicitamos que el nuevo Cesfam del sector norponiente se pueda construir en el terreno de Av. Frei con Hornillas, donde hemos propuesto de que su modelo sea una réplica del nuevo Cesfam 18 de Septiembre que está en construcción, con el fin de ahorrarnos el diseño que se demora un año", señaló la autoridad comunal, quien añadió que "es un terreno de una superficie un poco más grande, pero cabe dentro de los estándares que el Servicio de Salud puede incorporar dentro de los trabajos con el gobierno regional, para poder hacer prontamente este Cesfam".