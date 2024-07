CERCA DE 36 NIÑOS, NIÑAS Y ADULTOS CURSARON TALLERES DE PINTURA Y CIRCO ORGANIZADOS POR LA CORPORACIÓN DE CULTURA DE NATALES

El pasado 4 de julio en el Espacio Cultural Natalis, se efectuó la certificación de los niños, niñas y adultos quienes cursaron el Ciclo de Talleres Formativos Ciudadanos impartidos por la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio de Natales. El proyecto fue financiado a través de la línea Red Cultura del Ministerio de las Culturas, el Arte y el Patrimonio por un monto de $7.622.408. En la instancia, se hizo presente la Seremi de Cultura, Carolina Herrera; el director de la Corporación de Cultura, Christian Catrín; los monitores de cada taller y las familias de las y los participantes.

El taller de artes visuales para niños fue impartido por Valentina Bustamante, quien enseñó las técnicas de acuarela y pastel seco, acercando a las infancias a las distintas técnicas de la pintura. Dicho taller también se dirigió a adultos, siendo Lorena Currín, la encargada de las clases, cuyas participantes fueron únicamente mujeres, quienes adquirieron herramientas que les permitirán seguir explorando las artes visuales. En tanto, el taller de circo estuvo dirigido para todas las edades, y fue la tallerista Mitzy Coloma la encargada de acercar el trabajo y construcción de implementos circenses a la comunidad.

Sobre ello, Christian Catrín, manifestó que "una de las principales bases de la cultura es la educación, y que mejor que hacerlo con talleres para que los niños y adultos puedan vivir a través del arte. Felicitar a quienes participaron de este proyecto. El hacer cultura se hizo costumbre y es importante darla a conocer a la comunidad".

Asimismo, la Seremi Carolina Herrera, sostuvo que "este hito es un reconocimiento a las personas que participaron de los talleres que lleva adelante la Municipalidad de Natales gracias a los proyectos que postulan de creación cultural local. hay muchas cosas que, sin necesidad de recursos, se logran con las gestiones y el interés de los municipios".

Por su parte, Emily Mansilla González, quien participó del taller de pintura para niños y niñas, comentó que "me gustó porque hicimos muchas cosas bonitas e hicimos varios dibujos de los personajes que queríamos o a veces era libre. Hicimos las Torres del Paine, la costanera y la Aurora Austral". Así también lo señaló el pequeño Mariano Contreras, "me gusto la experiencia, fue entretenido y me gusto cuando estábamos dibujando en telas" señaló.





