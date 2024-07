NIÑOS Y NIÑAS APRENDIERON SOBRE LAS ESPECIES QUE VIVEN EN ANTÁRTICA Y DE QUÉ SE ALIMENTAN

Una quincena de niños y niñas de 8 a 10 años participó la semana del taller de invierno "Aventuras antárticas: Un viaje a través de la cadena trófica antártica" organizado por el Instituto Antártico Chileno (INACH), donde pudieron conocer y aprender de una manera lúdica y entretenida sobre las fascinantes formas de vida que habitan en el Continente Blanco y cuál es su alimentación.

"La idea de este taller era acercar los conocimientos sobre la cadena trófica antártica a los niños y niñas, integrándolos con los contenidos del currículum escolar en sus niveles de estudio. Queríamos que comprendieran los conceptos principales y los relacionaran con la Antártica. Notamos un gran entusiasmo, especialmente en las dinámicas de juego, lo que fue muy fructífero y lo más importante, se divirtieron aprendiendo", detalló Constanza Jiménez, bióloga marina y profesional del área de Educación del INACH.





Durante el taller, los y las participantes aprendieron, por ejemplo, que el fitoplancton es un organismo autótrofo, es decir, que produce su propio alimento y que es consumido por el kril, el cual a su vez transfiere materia y energía a la cadena trófica, siendo la fuente de alimentación principal para sus depredadores, aves y mamíferos marinos.

Además, visitaron los acuarios con especies antárticas que se encuentran en el edificio de los laboratorios del INACH.

Los niños y niñas fueron los más felices y expresaron lo que más disfrutaron del taller: "El taller fue muy bueno y entretenido. Aprendí muchas cosas, como cuáles son los diferentes tipos de animales que viven en la Antártica y me encantó visitar los acuarios", comenta Martín López estudiante de la Escuela Bernardo O'Higgins de Porvenir. En tanto, Alonso Capellán que estudia en el Colegio Piloto Pardo añadió: "Cuando sea grande, me gustaría ser un explorador antártico. Me interesa aprender más sobre la Antártica y más sobre las ballenas, me encantaría ver una orca de verdad".

Por su parte, los y las apoderados valoraron esta experiencia educativa. "Me encanta que mi hijo participe de este tipo de actividades y más en vacaciones de invierno que es cuando más se aburren. Es una oportunidad provechosa para que ellos puedan aprender y compartan con otros niños. Espero que él haya aprendido cosas nuevas y que se haya entretenido", comentó a la salida del taller Marcela Uribe, mamá de Mateo Muñoz, estudiante de segundo básico del Instituto Don Bosco.





Claudia Estrada, mamá de Cristóbal Ramírez, estudiante de tercero básico de la Escuela Padre Hurtado, destacó: "Me pareció una excelente oportunidad para que los niños adquieran conocimientos de nuestro entorno y de los diferentes ecosistemas. Mi hijo tiene TEA (Trastorno del Espectro Autista) y le interesa mucho conocer los animales marinos. Encontré el taller muy inclusivo, las monitoras fueron pacientes y se adaptaron a sus tiempos." Ella instó, además, a que se puedan hacer más actividades sobre ciencia antártica donde puedan involucrar a más niños y niñas con necesidades educativas especiales.

Durante esta misma semana y también en el marco de las vacaciones de invierno, se organizó una visita educativa al edificio de laboratorios del INACH de un grupo de 14 personas entre niños, niñas y adolescentes, familias y tutores del Programa de Acompañamiento Familiar Territorial y Prevención Focalizada (AFT-PF) de Fundación Creseres.





Los y las asistentes pudieron conocer sobre el quehacer científico que realiza el INACH en el Continente Blanco, así como visitar los acuarios con especies vivas antárticas y aprender sobre la fauna que habita en el océano Austral.

En definitiva, fue un cierre muy entretenido para estas vacaciones de invierno, donde se acercaron los conocimientos antárticos a niños y niñas de Punta Arenas. Durante este segundo semestre se llevarán a cabo más actividades educativas para que niños y niñas puedan ampliar sus conocimientos en temáticas antárticas. Todos estos eventos se difundirán oportunamente a través del sitio web de INACH y sus redes sociales institucionales.





El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía.