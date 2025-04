OBRA DE TEATRO LA ORDEN SE PRESENTA ESTE DOMINGO EN PORVENIR

Las funciones se realizarán a las 16:00 y a las 18:00 horas, en el gimnasio de la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, en calle Chiloé #606. “La Orden, en memoria de Ricardo Harex González” es una obra de la compañía de teatro La Última, dirigida por Cristián Bustamante Guerrero con la dramaturgia de Iván Fernández Vidal.

Este domingo, 20 de abril, se presentará en Porvenir la obra de teatro "La Orden”, una creación escénica basada en el emblemático caso de desaparición del estudiante magallánico Ricardo Harex González, y la implicancia de la iglesia católica en el hecho ocurrido en octubre de 2001. Las funciones se realizarán en el gimnasio de la Escuela Libertador Bernardo O’Higgins Riquelme, ubicada en calle Chiloé #606, Porvenir. La entrada es liberada y el ingreso por orden de llegada. La obra está recomendada para personas desde los 15 años de edad. "La Orden”, es una iniciativa de la compañía Teatro La Última, dirigida por el actor y director Cristián Bustamante Guerrero, que contó con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas 2024, Creación y/o producción de montajes escénicos, Trayectoria Teatro.

La Orden, se estrenó en dos exitosas funciones el pasado 06 de abril en Punta Arenas. Y ahora es el turno de la capital fueguina, en dónde públicos jóvenes y adultos podrán presenciar la puesta en escena que muestra a dos sacerdotes que se debaten entre la memoria, los abusos y el poder.

El actor Alejandro Bradasic, quien interpreta al Cardenal en La Orden, se refirió a la importancia de llevar a otros territorios una obra como esta, que releva un caso muy doloroso para toda la región de Magallanes. “Me parece que en Porvenir tiene mucha importancia la presentación de esta obra, no solo por la historia que se cuenta en la obra de Ricardo Harex, no olvidemos que en Porvenir también han habido casos terribles, de manos de la iglesia, han habido sacerdotes que han hecho cosas similares y me parece de suma importancia que la gente refresque esas historias y que no se les olvide. Así como también que la historia de Ricardo Harex sea una historia universal, que no sea solo una historia de Punta Arenas, sino que es una historia que en algún momento se ha repetido o se puede volver a repetir en cualquier lugar del mundo”, reflexiona el intérprete quien además fue compañero de curso del joven desaparecido en 2001.

Próximamente, se informará también la fecha de exhibición en la ciudad de Puerto Natales, a través de las redes sociales de la compañía Teatro La Última (Instagram @teatrolaultima).

LA ORDEN: EN MEMORIA DE RICARDO HAREX GONZÁLEZ

Obra de Teatro / Cía. Teatro La Última / Terror Documental / Duración: 60 minutos / Público +15 años

Reseña

La Orden: En memoria de Ricardo Harex Gónzalez, es una obra de teatro de la región de Magallanes, basada e inspirada en las crónicas policiales y relatos en torno al caso de Ricardo Harex González, joven desaparecido en democracia hace casi 24 años en la comuna de Punta Arenas, y en cuya desaparición se vincula a miembros de carabineros y de la orden salesiana. Hasta la actualidad el caso continúa sin justicia para la familia y amigos, siendo un caso emblemático y representativo en cuanto a la no-reparación de Derechos Humanos en Chile.

La obra es una creación de la destacada compañía Teatro La Última, con quince años de trayectoria, y que cuenta con la participación de destacados artistas regionales de las artes escénicas. Protagonizada por Andrés Guzmán Soto y Alejandro Bradasic Cárdenas. El trabajo de la compañía ha sido respaldado por organizaciones de DDHH y espacios culturales claves en la región.

Ficha Artística

Dirección Artística: Cristián Bustamante Guerrero

Dramaturgia: Iván Fernández Vidal

Intérpretes: Andrés Guzmán Soto / Alejandro Bradasic Cárdenas

Producción General: Natalia Sánchez Zamorano

Jefe Técnico: Jorge “Manxana” Pérez

Diseño y realización escenográfica: Yves Tomas

Video y Proyección: Sebastián Velásquez Sobarzo

Teaser y Fotografía: Javier Castro

Diseño Gráfico & Collage: Natalia Sánchez Zamorano

Proceso de Investigación: Margot González / Rina Díaz / Verónica Almonacid

Mecanismos Aéreos: Jorge Barría Barría

Diseño Sonoro: Carolina Carmona López

Comunicaciones: Isabel Peña Norambuena.

La Orden cuenta con el financiamiento del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Fondo de Artes Escénicas 2024, Creación y/o producción de montajes escénicos, Trayectoria Teatro.

