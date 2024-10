PARTIÓ SEGUNDO PROCESO DEL SUBSIDIO ELÉCTRICO Y SEREMI CUITIÑO DETALLA RECOMENDACIONES PARA LA INSCRIPCIÓN

Gaby Díaz Oyarzún, jubilada como técnico en educación parvularia, es una de las más de 12 mil personas que resultaron beneficiadas en Magallanes con el primer proceso del subsidio eléctrico.

Y en efecto, la cuenta de luz correspondiente a septiembre -facturada recientemente por la compañía distribuidora del servicio- alcanzó los $25.279, sin embargo, gracias al subsidio eléctrico, la señora Díaz Oyarzún sólo debió pagar $1.400 por su consumo.

Por ello, su reacción frente a las cifras fue de asombro. "Cuando salí aceptada me pareció fabuloso. Sólo me quedaba esperar. Y cuando me enteré, feliz pues, muy feliz; nunca pensé que iba a pagar tan poco (...). Y cuando me enteré del monto que tenía que cancelar, creí que estaba equivocada la facturación, porque no podía creer que tanto me podía facilitar las cosas", contó Díaz.

Hoy, fecha en que comienza la inscripción para el segundo proceso, el seremi de Energía de Magallanes, Sergio Cuitiño, entregó detalles y recomendaciones para la nueva etapa de inscripción apuntando que "es importante que las personas puedan anticipar este trámite de manera tal que no lo dejen para el último día".

"Esto puede hacerse en www.subsidioeléctrico.cl con Clave Única y también de manera presencial en ChileAtiende", añadió Cuitiño destacando la importancia de que el Estado esté priorizando no sólo a hogares con adultos mayores y niños, niñas y adolescentes, sino también a aquellos donde habitan personas sujeto de cuidados y cuidadoras.

En este sentido, la autoridad regional de Energía explicó que "la información que se considerará para la postulación es la correspondiente al corte del Registro Social de Hogares al 1 de octubre. Si para esa fecha las familias están dentro del 40% más vulnerable, según su calificación socioeconómica, podrán postular al subsidio".

DETALLES DEL PROCESO

A la primera convocatoria del subsidio eléctrico postularon más de 1,6 millones de hogares; el 98% de los cuales resultaron beneficiados y recibieron el descuento correspondiente al segundo semestre de este año en la facturación correspondiente a septiembre. En el segundo proceso de inscripción para obtener el subsidio eléctrico se extenderá por 30 días, entre el 7 de octubre y el 6 de noviembre de 2024, y está dirigido a los hogares pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH) y que se encuentren con su cuenta al día o con un convenio de pago al momento de la adjudicación.

La inscripción de los actuales beneficiarios y que no han cambiado sus condiciones (se mantienen en el 40% más vulnerable del RSH y tienen su cuenta al día) será automática. En este caso, sus datos serán precargados y tendrán preferencia para recibir el subsidio durante el primer semestre de 2025. En caso de que hayan cambiado de dirección, deberán actualizar su número de cliente en la plataforma www.subsidioelectrico.cl.

En tanto, los nuevos solicitantes deberán ingresar sus datos para entrar a un registro de solicitudes, el cual estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria, a través de la misma plataforma o de manera presencial en ChileAtiende.

A su vez Cuitiño contó que, al igual que el proceso anterior, el segundo también contará con una persona que estará en la oficina ubicada de la Seremi de Energía, ubicada en calle O'Higgins 693, quien está capacitado para orientar -presencialmente- las postulaciones e inscripciones de quienes tengan dudas al respecto, "haciendo de facilitador, aclarando dudas y acompañando el respectivo proceso hoy en curso", dijo la autoridad.

Los pacientes electrodependientes también podrán solicitar este beneficio en la plataforma www.subsidioelectrico.cl. Para aquello, deben estar inscritos en el Registro de Personas Electrodependientes y contar una ficha en el RSH, independiente de su tramo de calificación socioeconómica.

AMPLIACIÓN DE COBERTURA

Sobre este punto, el seremi Cuitiño informó que es necesario obtener nuevos recursos para ampliar la cobertura del subsidio a fin de hacer frente a las alzas producidas debido al congelamiento de las tarifas eléctricas desde el año 2019 y que dependen del proyecto que actualmente se discute en el Congreso.

"El gobierno del Presidente Gabriel Boric está haciendo todos los esfuerzos para mejorar la cobertura de subsidios mediante un proyecto de ley que se espera se vote en el Congreso con apoyo de todos los parlamentarios la próxima semana para, de esta manera ir en apoyo de 4.7 millones de hogares en todo Chile", y agregó:

"La decisión de empezar con un proceso administrativo de postulación, sin embargo, fue una decisión que tomamos en conjunto con parlamentarios de gobierno y de oposición sobre el entendido de que este proyecto de ley va a avanzar y que está toda la disposición para que así sea, independiente de que, obviamente, hay cosas sobre las cuales tenemos que conversar todavía, en particular, con la oposición".

​