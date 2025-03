PC MAGALLANES EXIGE TRANSPARENCIA Y SALIDA DEL DIRECTOR DEL SLEP EN MEDIO DE CRISIS EDUCATIVA

El Partido Comunista de Magallanes expresa su preocupación por el paro docente que afecta la educación pública en nuestra región, que no ha permitido un normal inicio del año escolar 2025.

Es importante señalar que la Nueva Educación Pública (NEP) nace con la promesa de restituir la confianza en la Educación pública en nuestro país luego de décadas de abandono y postergación, proceso que se inició con la dictadura cívico-militar y la Constitución de 1980, lamentablemente aún vigente en Chile.

Es necesario indicar que existen problemas estructurales que afectan a la NEP que poseen un carácter nacional, como el sistema de financiamiento de la educación que se sostiene en la subvención por asistencia, la baja del presupuesto nacional dedicado a educación con lo cual la derecha en el Congreso nacional extorsionó al actual gobierno y, a lo que debemos sumar, el estancamiento, en el mismo Congreso nacional, de la reforma a la Ley 21.040 de Nueva Educación Pública.

Sin embargo, el conflicto en desarrollo posee un sustancial componente local. El Servicio Local de Educación de Magallanes nace el 31 de mayo de 2022 con el nombramiento del Director Ejecutivo del Servicio Mario García Martínez, quien fue mandatado para dirigir la Educación Pública en nuestra región bajo los criterios de transparencia, probidad e inclusión social.



No obstante, en cerca de tres años en el cargo, García Martínez ha construido una gestión de espalda a las y los docentes, de espalda a las y los trabajadores de la educación, desconociendo que la Educación Pública es en primera instancia patrimonio de la comunidad Magallánica.

García Martínez no ha sido capaz de anticipar los conflictos, y lo que es peor, los crea, desatendiendo las demandas de los trabajadores de la educación. Le ha mentido a las y los profesores al realizar supuestas gestiones para un alza de remuneraciones, lo que a todas luces era inviable, por lo que podemos suponer que él conocía de antemano la imposibilidad de modificar el valor de la hora mínima nacional.



El Estado y la sociedad tiene una deuda con la Educación Pública en Chile, con sus profesoras y profesores, que García Martínez no puede ni podrá cumplir al no ser parte de la solución, sino del problema. El Director Ejecutivo del SLEP Magallanes hoy no es un interlocutor válido ante las y los profesores y frente a la comunidad magallánica, motivo por lo cual debiera ser removido de esta responsabilidad.

Por lo anteriormente señalado proponemos los siguientes puntos para avanzar en una salida a la actual crisis.

Entendemos que el SLEP Magallanes nace con déficit presupuestario a causa del traspaso de los establecimientos desde los municipios a la nueva institucionalidad. Sin embargo, es necesario transparentar el ejercicio financiero del SLEP Magallanes desde su origen hasta el día de hoy. La comunidad magallánica y los y las trabajadoras de la educación deben conocer cuánto ingresa, en qué se gasta y saber cuál es nivel de endeudamiento. Este proceso debe ser direccionado desde la Dirección de Educación Pública (DEP) y Contraloría Regional de la República.

Al reconocer que la respuesta del SLEP Magallanes se basa en funciones que son propias del servicio y no apuntan a la demanda de los y las docentes se debe tener presente el artículo 47 del Estatuto Docente que faculta al sostenedor a:

“Los sostenedores podrán establecer asignaciones especiales de incentivo profesional, las que se otorgarán por razones fundadas en el mérito, tendrán el carácter de temporal o permanente y se establecerán para algunos o la

totalidad de los profesionales de la educación, de uno o más de los establecimientos del Servicio Local respectivo”.

A la luz de una auditoria pública es preciso avanzar hacia la generación de presupuestos participativos en el Plan Anual de Educación Pública (antiguo PADEM) con la participación de los y las trabajadores de la educación.

Activar democráticamente los elementos que otorga la Ley 21.040 de Nueva Educación Pública como Comité Directivo Local y Consejo Local de Educación, ausentes en este conflicto.

Explorar la posibilidad de avanzar progresivamente en un 50% de horas no lectivas para los y las docentes de Magallanes. Demanda histórica de los y las profesora de Chile para superar el agobio laboral y es oportunidad para mejorar las prácticas pedagógicas.



La educación pública es la columna vertebral de nuestra sociedad y requiere la participación de las familias y la comunidad, así el respeto a sus trabajadores y trabajadoras. Situación que hoy se encuentra en peligro en Magallanes.