MÁS DE 1.500 PERSONAS VISITARON MAGALLANES GRACIAS AL DÉCIMO ANIVERSARIO DE ULTRA PAINE

Los comerciantes de la Región de Magallanes, especialmente los de la Provincia de Última Esperanza, fueron ampliamente beneficiados con la décima edición de Ultra Paine. El clásico internacional del trail running recibió a 800 corredores de 29 países y casi 60 ciudades de Chile.

"Nuestros eventos fueron creados con el propósito de atraer visitantes de todo el mundo y con este décimo aniversario podemos ver que nuestro sueño se está cumpliendo. Esto nos motiva a seguir adelante", señaló Stjepan Pavicic, director de Ultra Paine y fundador de Racing Patagonia.

Los viajeros llegaron acompañados por familiares y/o amigos, y la organización estima que más de 1.500 visitantes estuvieron en Puerto Natales y sus alrededores, entre el 26 de septiembre y el 1 de octubre. Los emprendedores locales quedaron felices con este arribo masivo.

"El movimiento que genera Ultra Paine en la economía local es notable y transversal, todos se benefician, desde los pequeños emprendimientos hasta los proyectos mayores. Además, este impacto se genera justo en el punto de inflexión, es el último impulso para que se sienta la temporada con mayores flujos de turistas", profundizó el organizador del evento.

Ultra Paine 2024 contó con el apoyo de Jaecoo, adidas Terrex y Cerveza Austral, y de la Fundación Cerro Guido como main partner. Los corredores, provenientes de las 16 regiones de Chile, se mostraron animados con las actividades de cada auspiciador.

Además, para el desarrollo del evento, fue clave el soporte de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, de la Municipalidad de Torres del Paine, de Conaf y de la Reserva Las Torres.

El sueño de correr en Patagonia

La carrera tuvo distancias de 80K, 50K, 35K, 21K, 14K y 7K. En cada una de ellas se observó un gran ambiente multinacional: "Los paisajes son increíbles y el evento es genial. Los organizadores y voluntarios están muy involucrados, esto no tiene que nada que envidiarle a una carrera de Europa. La ciudad base (Puerto Natales) también es muy tranquila y turística", dijo el campeón de la distancia mayor, el peruano Remigio Huaman, quien formó parte del team adidas Terrex.

Hanna Gogoseanu, la rumana que ganó los 80K femenino, también quedó maravillada con Ultra Paine: "Crucé ríos y lagos, y me tocó correr con Nieve. Fue difícil, pero también especial y lindo. Me dediqué a disfrutar la carrera y me voy encantada de Chile", dijo.

Inicio de temporada en Magallanes

Tres semanas antes de Ultra Paine, Patagonian International Marathon desarrolló su duodécima versión. La carrera histórica del Parque Nacional Torres del Paine recibió a alrededor de 600 deportistas, aficionados y viajeros, y en total, a 1.200 visitantes.

Se estima, por lo tanto, que 2.700 personas llegaron a la Región de Magallanes gracias a ambos eventos. Con ello, se anticipó el inicio de la temporada de turismo y se generó un movimiento importante en la economía local.