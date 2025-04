PREMIO NACIONAL DE LITERATURA ELVIRA HERNÁNDEZ REALIZÓ CHARLA MAGISTRAL EN PUNTA ARENAS

​Comentó acerca de su compromiso social, el proceso creativo, dialogó pausadamente con los asistentes y valoró su visita a la región de Magallanes. Fueron parte de los temas abordados por la Premio Nacional de Literatura 2024, Elvira Hernández durante la charla que ofreció, el reciente lunes en el auditorio del Centro Asistencial Docente e Investigación de la Universidad de Magallanes (CADI-UMAG) de Punta Arenas.



La jornada, que se extendió por casi dos horas y que contó con la participación de escritores regionales, estudiantes de la carrera de Pedagogía en Castellano de la UMAG y público en general, fue organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en el marco de la celebración del Mes del Libro.



“Vivimos un momento especial para la literatura nacional. Este año celebramos los 80 años del Premio Nobel de Gabriela Mistral. Como Ministerio hemos querido destacar su inmensa figura. Y hoy, en nuestra región, tenemos el orgullo de recibir y compartir con otra notable mujer, Elvira Hernández, quien con su aguda lectura de la realidad, su interés por escuchar y compartir historias ha levantado temas como la resistencia, la preocupación por los marginados y por más espacios para la mujer”, comentó la seremi de las Culturas, Carolina Herrera.



La charla, moderada por el escritor y jefe de la carrera de Pedagogía en Castellano, Pavel Oyarzún, abrió con impresiones de Hernández sobre su reciente paso por Puerto Williams. Agradeció la oportunidad de llegar al extremo sur y manifestó sentirse conmovida. “Estoy enteramente emocionada por los seres humanos con los cuales he conversado y con el paisaje. Yo no conocía nada de esta región”, dijo en referencia a los encuentros que sostuvo con jóvenes, adultos y personas mayores en la comuna de Cabo de Hornos.



La audiencia, compuesta por un centenar de personas, escuchó atentamente cada intervención y lectura de los textos que realizó la poeta.



“La obra debe hablar en completa libertad. Pero como autor no somos mudos. Hay que agregar ese otro nivel de participación. Somos ciudadanos y tenemos que hacernos cargo de todos los problemas de nuestro país”, precisó en relación a la responsabilidad de los escritores ante la contingencia y el entorno.



También ahondó en su proceso creativo. Recalcó sobre la reflexión y los espacios para dar vida y sustento a la escritura. “La palabra se gasta. Para crear hay que salir de ese espacio de masividad. Todo texto necesita reflexionar. Tenemos que detenernos a pensar. Los libros no se consumen, se meditan”, recalcó.



Al finalizar su exposición, respondió preguntas, autografió libros y se tomó fotografías con parte de los asistentes.



Elvira Hernández, seudónimo de María Teresa Adriasola, nacida en Lebu, en 1951, ha publicado 17 textos, entre los que figuran "Pájaros desde mi ventana", "El orden de los días", "Pena corporal" y "Carta de viaje". Es una de las más notables de la poesía chilena y forma parte de la generación de escritores que surgió en los 80.



“Es una ilustre visita. Elvira Hernández es importantísima para la poesía y la cultura chilena. Ella representa aquella poesía que se hace en momentos difíciles. Mantuvo en alto el ideario poético. Es una poesía que tiene en su trayecto resistencia, canto a la belleza, de consecuencia, es analítica, profunda y de síntesis aclaratoria. Estamos realmente complacidos por haber compartido con ella”, explicó Pavel Oyarzún.



Hernández visitó la región de Magallanes gracias a una iniciativa del Plan Regional de Lectura, que se concreta en el marco de la celebración del Mes del Libro.