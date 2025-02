EN EL PROGRAMA BUENOS DÍAS REGIÓN CONSEJEROS REGIONALES, ENTRE OTROS TEMAS, SE REFIEREN A QUE EL CORE ESTUVO DOS MESES SIN SESIONAR

Los consejeros Rodolfo Arecheta de evopoli y Juan Morano demócrata cristiano, asumieron el 6 de enero, pero, la primera sesión del Consejo Regional fue este lunes 24 de febrero, lo que no tiene explicación, señalan.

Rodolfo Arecheta por su parte, indica que los consejeros manifiestan que como no son funcionarios públicos, no tienen derecho a vacaciones, pero, que el gobernador siempre puede llamar a una sesión extraordinaria, pero, que en la práctica no lo hace.

En tanto, Juan Morano, aclaró que no se les canceló dieta por el mes de enero, porque no sesionaron, ya que para el pago de la dieta establece que deben haber dos sesiones al mes.

La entrevista completa se puede ver aquí





