PROYECTO HABITACIONAL, CORRECTO TRASPASO DE LA EDUCACIÓN Y RECONOCIMIENTO, MARCARON LA CUENTA PÚBLICA DE TORRES DEL PAINE

Con la presencia de autoridades regionales, provinciales y la comunidad local, la alcaldesa Anahí Cárdenas rindió cuenta pública de la gestión 2023 al Concejo Municipal de Torres del Paine, integrado por las autoridades Edmundo Bilbao, José Soto, Juan Carlos Almonacid, Silvana Silva, Pilar Concha y Alejandra Toro.

La rendición contó con la participación de directores y encargados de las diversas áreas del municipio, quienes junto a la autoridad comunal detallaron las funciones he hitos importantes de la actual gestión municipal.

Dentro de los hechos más relevantes, la alcaldesa Anahí Cárdenas, destacó la construcción del Plan Habitacional Esperanza, que se encuentra en ejecución y entregará viviendas a familias en Villa Cerro Castillo, cabe mencionar que las últimas viviendas sociales fueron construidas en la década del 80 en Torres del Paine, a su vez también mencionó el correcto traspaso de la educación a los servicios locales, sin deudas con docentes y asistentes de la educación y la entrega en perfectas condiciones de los establecimientos educacionales, tanto de Villa Cerro Castillo como de Villa Cerro Guido, a los cuales previamente se les realizaron obras de mejoramiento.

En relación a los montos de inversión detalló que la Secretaría Comunal de Planificación invirtió $ 828.901.273 en proyectos de diversas líneas de financiamientos, Salud alcanzó una inversión de $ 51.468.886, en tanto en Social sumó $ 46.845.123, por su parte Turismo y Museo invirtieron $ 31.965.755, el área de Medioambiente $ 37.538.889, Cultura $ 157.779.746 y Deportes $ 5.000.000, sumándose un total que supera los 1.150 millones de pesos.

Además, al finalizar la rendición, la alcaldesa en nombre del Concejo Municipal hizo entrega de un reconocimiento al Concejal Juan Carlos Almonacid Vidal, quien está cumpliendo su tercer periodo y finaliza sus funciones como autoridad comunal en el mes de diciembre del presente año.

Con respecto a los expuesto la alcaldesa Anahí Cárdenas explicó que “estoy muy contenta porque fue una cuenta clara, muy transparente, donde vemos todos los avances y la gran inversión que hay para Torres del Paine, también quiero destacar que el trabajo que está reflejado en esta cuenta pública, no lo hace sólo la alcaldesa sino todo el equipo, acá se ve el esfuerzo de cada uno de los funcionarios de nuestro municipio, así que feliz porque fue muy dinámica y también porque pudimos mostrar gran parte de todo lo que se hace”.

También destacó el reconocimiento al concejal Almonacid “pedí la autorización del concejo y salí un poco del protocolo, creo que es importante destacar y reconocer a personas que han sido parte de una gestión, de un trabajo, de una entrega hacia la comunidad y en este caso el concejal Almonacid en diciembre termina su tercer periodo y merecía este reconocimiento”.

Finalmente enfatizó en el proyecto habitacional de Villa Cerro Castillo “es un proyecto emblemático, de mucha esperanza y dificultades, al asumir el año 2021 me reuní con el grupo habitacional y algunos beneficiarios no creían que esto se iba a sacar adelante, pero les respondí y cumplimos, eso es muy gratificante porque con las ilusiones y los sueños de nuestra gente no se puede jugar”.