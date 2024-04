¿QUIÉNES RECIBEN EL BONO INVIERNO Y CUÁNDO SE PAGA?

​El próximo mes comenzará el pago del Bono Invierno, beneficio estatal que se entrega de manera anual a adultos mayores y que busca aliviar los gastos asociados a esta temporada.



El beneficio es no postulable, y entrega $77.982 a quienes tengan 65 años o más y que cumplan con los requisitos establecidos, de acuerdo a la Ley 21.647. Durante el año pasado el monto que se entregaba correspondía a $74.767.



¿Quiénes reciben el Bono Invierno?

El bono se entrega a personas de 65 o más años que sean:

-Pensionados cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual a la Pensión Mínima de Vejez y que sean del Instituto de Previsión Social, del Instituto de Seguridad Laboral, Cajas de Previsión (Dipreca o Capredena) o Mutualidades de Empleadores.

-Pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez (1980), que se encuentren recibiendo pensiones mínimas con garantía estatal.

-Pensionados del Sistema de Pensiones de Vejez (1980) que se encuentren recibiendo un Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV), cuyas pensiones sean menor o igual al valor de la Pensión Mínima de Vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

-Beneficiarios de la Pensión Garantizada Universal (PGU), siempre que no tuvieran derecho a otra pensión en algún régimen previsional.

-Pensionados de algún régimen previsional que, adicionalmente, se encuentren recibiendo una PGU y cuyas pensiones sean de un monto inferior o igual al valor de la pensión mínima de vejez para pensionados de 75 o más años de edad a la fecha de pago del beneficio.

De acuerdo al Instituto de Previsión Social el dinero del bono no es tributable ni imponible, ni está sujeto a descuentos.



Cabe destacar que quienes reciban más de una pensión no tienen derecho al Bono Invierno, excepto si la suma de dichas menciones es igual o menor a $201.677.



¿Cuándo se paga el Bono Invierno?

El beneficio es entregado junto con el pago de su pensión correspondiente a mayo.



