CON RECONOCIMIENTO A SU PRIMER MOTOSIERRISTA CERTIFICADO, “LENGA-12” CONMEMORA EL DÍA NACIONAL DE LAS Y LOS BRIGADISTAS FORESTALES EN PUERTO WILLIAMS

Mediante una emotiva ceremonia, la brigada forestal más austral del mundo, “Lenga-12”, conmemoró el Día Nacional de las y los Brigadistas Forestales en Puerto Williams, ocasión en la que estuvieron presentes diversas autoridades locales y fue reconocido uno de sus integrantes como el primer motosierrista certificado del organismo dependiente de Conaf.



En la instancia, realizada en el auditorio del Centro Subantártico Cabo de Hornos, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, destacó a todas las personas que desempeñan acciones preventivas y de combate contra incendios forestales en pos de proteger a la población y los recursos naturales de la nación.



“Estamos sumamente agradecidos por la labor que desarrollan a lo largo de nuestro hermoso país. No queremos estar exentos de poder felicitar a la brigada Lenga-12, y hemos visto cómo han pasado distintas generaciones de la mismas familias de nuestro querido Puerto Williams, por lo tanto, la labor abnegada que han brindado para la protección frente a los incendios forestales, es fundamental. Además, hay que honrar a todas aquellas personas que dieron la vida en el combate contra los incendios forestales. La responsabilidad es de todos. Todos tenemos que construir un Chile mejor, por lo tanto, el llamado siempre es a la precaución”, sostuvo la máxima autoridad provincial.



Cabe mencionar que cada 15 de febrero se recuerda esta efeméride a nivel nacional, luego que en dicha fecha de 2009 fallecieran 12 brigadistas de Forestal Celco y el piloto de un helicóptero de la empresa Flight Service en un accidente aéreo en la comuna de Chanco, Región del Maule. Además, en esta ocasión se realza el esfuerzo y entrega del personal de diferentes instituciones públicas, como Conaf, Fuerzas Armadas, Bomberos, y la empresa privada.



En este sentido, el encargado del Distrito Cabo de Hornos del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de Conaf Área Cabo de Hornos, César Lobos, remarcó el trabajo constante de la brigada “Lenga-12”, que cumple su sexta temporada consecutiva. “Fue muy satisfactorio ver a los jóvenes brigadistas. Como equipo de trabajo ellos logran realizar diferentes actividades, y gracias a Dios no hemos tenido incendios en Puerto Williams”, manifestó.



Pese a este último antecedente, Lobos remarcó que frente a los actuales incendios forestales en la región de La Araucanía, “si existe la posibilidad de movilizar a algún personal de Williams, los jóvenes están preparados para ir a prestar apoyo”, algo que ya se ha evidenciado esta temporada con el traslado de brigadistas de otras áreas de la región de Magallanes a la zona sur del país.



Primer motosierrista certificado



En la ceremonia, el brigadista Ariel Seguel, quien cumple su tercera temporada en “Lenga-12”, fue reconocido con un diploma que lo certificó oficialmente como motosierrista tras participar en un curso impartido en Punta Arenas, siendo el primero en la historia del organismo local en obtenerlo.



“Estoy bastante agradecido con que se nombrara este logro. Yo lo veo no simplemente por mí, sino que por la brigada, ya que en estos momentos estoy enseñándole a otra persona cómo es el uso de la motosierra. No es un logro simplemente para mí, sino que para mi familia y también para los otros integrantes de la brigada”, mencionó Seguel, quien detalló que durante esta temporada se han realizado cortes de al menos siete árboles tanto en el sendero del cerro Bandera como en el Parque Municipal Ukika, con el fin de resguardar la seguridad de quienes recorren estos lugares.



“Es una experiencia bien esforzada, no es algo que sea sencillo. Uno aprende bastante dentro de lo que es la brigada, no sólo como motosierrista. Uno aprende a ver las cosas de manera distinta y de que no todo es simplemente para recreación, sino que hay que mantener la seguridad del lugar. Es un ambiente donde al final todos estamos en él, por lo que es grato tener un lugar bonito y que no esté quemado”, agregó.



La madre de Seguel, Claudia González, abrazó emocionada a su hijo por este logro. Especialmente, porque además de él, sus otros dos retoños han sido parte de esta brigada, además de una sobrina. “Para mí es un orgullo que mis hijos pertenezcan a esta brigada. Es la brigada más austral del mundo, y para mí es un orgullo que siendo descendiente del Pueblo Yagán, ellos mismos protejan su territorio. Para mí eso es honroso. Desde que ellos eran niños siempre se les ha inculcado respeto a la naturaleza, y qué mejor que ellos para proteger este territorio”, concluyó.