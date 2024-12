REFUERZAN COMPROMISO EN PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN LA PROVINCIA ANTÁRTICA CHILENA

La delegada presidencial de dicha zona, Constanza Calisto Gallardo, se reunió con la brigada forestal "Lenga-12", organismo que cumple su sexto período consecutivo en Puerto Williams. En la oportunidad, se acordaron actividades conjuntas dirigidas a la comunidad, así como también estrechar lazos con sus pares de Ushuaia en caso de combatir siniestros en ambos territorios allende el canal Beagle.



Con el fin de coordinar acciones de prevención y combate ante incendios forestales en la zona austral, la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo, sostuvo un encuentro con integrantes de la brigada forestal "Lenga-12" de Puerto Williams, organismo que dio inicio a su temporada 2024-2025.



En primera instancia, la máxima autoridad provincial se reunió con la jefa (s) de Conaf Área Cabo de Hornos, Lorena Saavedra, y el encargado del Distrito Cabo de Hornos del Departamento de Protección Contra Incendios Forestales de dicha entidad, César Lobos. Posteriormente, en el frontis de la Delegación, saludó a las personas que integran la brigada forestal más austral del mundo, en su mayoría siendo compuesta por habitantes de la comunidad.



"Les deseamos el mayor de los éxitos, resguardo y parabienes respecto de lo que significa la prevención contra incendios forestales, esperando que tengan una buena temporada. Que podamos brindar educación y, por supuesto, mayor prevención que nuestra comunidad, en conjunto con ellos, tiene que desarrollar para que no tengamos emergencias forestales", comentó la máxima autoridad provincial, quien destacó que para la temporada 2024-2025, el Gobierno del Presidente Gabriel Boric ha destinado un monto de 156 mil millones de pesos para el Plan de Prevención, Mitigación y Control de Incendios, significando 8 mil millones de pesos más que el período anterior.



Asimismo, tanto la delegada Calisto como Lobos, coincidieron en trabajar conjuntamente para la prevención y combate de incendios forestales. Entre las actividades planificadas, se encuentran el reforzamiento en los trabajos comunitarios con los diferentes equipos ligados a la materia, despliegues a lugares con mayor riesgo de siniestros, ferias informativas con la participación de los servicios de emergencia, entre otros.



Además, remarcaron los avances para estrechar lazos con sus pares de Ushuaia, con el fin de generar trabajos mancomunados en caso de emergencias en ambos territorios allende el canal Beagle, especialmente tras la reapertura de la rampa de Puerto Navarino para los cruces marítimos internacionales, haciendo más expedito el traslado de personal en caso de emergencias. De hecho, el 21 de noviembre pasado, en el 71° aniversario de Puerto Williams, el guardaparques oriundo de dicha ciudad argentina, Gonzalo Iriarte, se reunió con Lobos para coordinar acciones conjuntas, hecho que se suma a la solicitud realizada en octubre pasado por la delegada Calisto a Senapred y Conaf, en la que requirió trabajar colaborativamente con instituciones del país vecino.



Sexta temporada de "Lenga-12"



La brigada forestal "Lenga-12" cumple su sexta temporada consecutiva, tras su génesis en el período 2019-2020. A diferencia de otros años, el equipo de ocho brigadistas cuenta con dos encargados de primeros auxilios, dos motosierristas y dos motobombistas, trabajando respectivamente a contra-rol. A ellos se suma un jefe de cuadrilla con experiencia en el combate contra incendios forestales.



A raíz de los incendios forestales del litoral central que dejaron 131 personas fallecidas en febrero pasado, Lobos explicó que para esta temporada se elevaron los estándares en la selección de personal para el programa de manejo del fuego de Conaf, con test psicológicos más extensos y exhaustivos para la contratación.



Por otra parte, al igual que la temporada anterior, se dispondrán de dos piscinas autosoportantes de 100 mil y 20 mil litros, respectivamente, mil litros de retardante y 60 litros de espuma para usarla en estanque con motobomba anexada. "Dentro de las competencias y capacidades de la brigada, está la prevención y combate de incendios. Dentro de la prevención, está recorrer la isla (Navarino), participar en las diferentes actividades que tenga la comunidad donde se haga presente Conaf junto con el Departamento de Prevención y promover que es más fácil prevenir los incendios que combatirlos", sostuvo Lobos, quien cumple su quinta temporada en funciones relacionadas al cargo en Puerto Williams.



"El desafío es seguir creciendo. Ojalá tengamos una base de brigada como corresponde. Hay un avance en cuanto a la forma de enfrentar la problemática de realizar fogatas. Actualmente, hay muchos que salen con chulengo, lo cual se agradece, y ha habido una buena recepción por parte de la comunidad en entender la problemática que existe, que no es un problema de uno, sino que de todos", agregó.



Oficialmente, la brigada inició su actual temporada el 11 de noviembre pasado, pero la totalidad de sus integrantes terminaron de conformarse el 2 de diciembre pasado. Salvo el jefe de cuadrilla, todos sus miembros son residentes de Puerto Williams. La mayoría son jóvenes recientemente egresados de cuarto medio, siendo para muchos su primera experiencia laboral. Según lo programado, las labores deberían finalizar el 31 de marzo de 2025, con opción de ser extendidas en caso de ser necesario.



Una de las nuevas integrantes que inicia sus labores en la brigada es Andrea Seguel. Luego que sus familiares fueran parte del organismo en temporadas anteriores, la integrante de la Comunidad Indígena Yagán Bahía Mejillones postuló y fue seleccionada. "Si bien los incendios forestales no son algo habitual en la isla, siempre hay que estar preparados para eso, para cualquier situación", mencionó.



En tanto, Maite Morales supo de las postulaciones en medio de una charla otorgada en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths. Lo que más le llamó la atención, fue aprender sobre primeros auxilios en el contexto de estas emergencias, es por ello que quiso ser parte de la brigada. "Nuestro ambiente de trabajo es súper bueno, porque realmente casi todos nos conocíamos y, los que no nos conocíamos, nos llevamos súper bien desde un comienzo, así que ha sido súper bacán. Me ha encantado la isla. Es muy bonita y el clima es muy extraño, pero entretenido sobre todo. Espero aprender mucho más sobre esta isla en la brigada", concluyó la joven que hace tres años vive en Puerto Williams.