RODOLFO ROTH, CONDUCTOR DEL RECORDADO MAGNETOSCOPIO MUSICAL, PRESENTARÁ LA MEJOR MÚSICA DE LOS ’80 EN DREAMS JUNTO A GRINGO DJ Y DJ PATRICIO MUÑOZ

Orgullo. Ese es el sentimiento que envuelve a Rodolfo Roth cuando habla de uno de los programas musicales icónicos de la década de los ’80 en la televisión chilena (1981-1988) y que le tocó animar.

“Teníamos una audiencia fuerte de gente entre 15 a 20 años que hoy están entre los 55 y pasados los 60 que siempre recuerdan el programa, igual que gente que en esa época era menor aún, pero que igual, aunque quizás de manera más vaga, igual lo recuerdan”, afirma Roth desde Quilpue, lugar donde ha residido en los últimos años.

¿Sello distintivo del programa? “Magnetoscopio siempre fue muy rockero, estilo Judas Priest, mucha música en inglés, pero también hubo tribuna para la música en español --como José Luis Rodríguez, Emmanuel o los inicios de Soda Stereo-- y siempre con la presencia de muchas bandas chilenas en el programa”, entre las que figuraron Viena, Aterrizaje Forzoso, UPA o Valija Diplomática.

La presentación de Roth –a quien le gusta decir que será un gran bailable acompañado con videos de la época- estará apoyada por Gringo DJ y Patricio Muñoz y tendrá tiempo para contar cómo se inició el programa, cuáles fueron los primeros videos que se emitieron y cómo marcó Magnetoscopio Musical a la juventud de esa época.

Todo acompañado de la mejor música de los ’80 como Beat it (Michael Jackson); Never gonna give you up (Rick Astley); Girls just wanna have fun (Cyndie Lauper) o Footloose (Kenny Loggins)

“No había internet, el teléfono fax era limitado, tampoco tenías acceso al volumen de canales que tienes hoy, hacer el programa no era fácil, pero lo meritorio es que abrió un mundo a la juventud de esa época que no sabía cómo eran los músicos internacionales. Marcó un antes y un después en el ámbito de la música para mucha gente que hoy pasan los 50”, expresa.

Cabe destacar que el ingreso para el show está incluido en el valor de la entrada al casino. El evento está programado a partir de las 23 horas de este viernes en el Bar Lucky 7.

​