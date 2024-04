SECTOR TURISMO DE MAGALLANES RECHAZA IMPOSICIÓN DE IVA A TURISTAS EXTRANJEROS E INSTA A PRIORIZAR SOLUCIONES REALES

​Austro Chile, la Asociación Gremial de Hostels y Afines y Barrio Comercial de Puerto Natales, la Asociación gremial de Hostales, Residenciales y Servicios Turísticos de Puerto Natales y la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, HYST, respondieron las declaraciones del Seremi de Gobierno de Magallanes, Andro Mimica, sobre la aplicación del IVA a los turistas extranjeros.



Dejaron claro que, durante meses que han pedido que saquen la voz con relación a temas relevantes para el sector, y no han tenido ni apoyo ni opinión al respecto.



“Me hubiese encantado ver declaraciones del Seremi de Gobierno preocupado por entregar respuesta a nuestros problemas con pasesparque.cl, o entregando alguna solución inmediata a los inconvenientes que hemos tenido con la promoción regional, y no impulsando una propuesta en la que el sector en Magallanes no está de acuerdo. Efectivamente, pedimos más recursos para promoción, más recursos como lo tuvimos antes de la pandemia, y que aún no hemos llegado a estos presupuestos, pero estamos totalmente en desacuerdo en solicitar y exigir Impuestos o tasas al turista extranjero, eso solo generará que opten por no venir”, resaltó la gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, Sara Adema.



La gerente de HYST agregó que “Chile está acostumbrado que ante una mala gestión para obtener recursos aparezca un impuesto. Efectivamente, somos unos de los sectores más afectados por la pandemia y últimamente por decisiones ineficientes hemos tenido más que un tropiezo en nuestra gestión, que al país le ha costado dejar de percibir cifras importantes, que nadie transparenta. Por otro lado, los presupuestos para promoción han bajado considerablemente, y a nivel regional tampoco hemos tenido impulsos importantes por trabas con gestiones anteriores, y ahora como gran medida anuncian un impuesto. Lo que necesitamos es una gestión eficiente de los recursos, y que se considere al sector turístico como lo que realmente pesa a nivel nacional, ya que si comparamos las cifras del presupuesto que destinan otros países latinoamericanos al turismo, la diferencia es abismaste”.



De igual forma, Noemi Ojeda, la presidenta de la Asociación gremial de Hostales, Residenciales y Servicios Turísticos de Puerto Natales, reiteró “claramente no estamos de acuerdo con ningún tipo de tasas que se imponga al turista. Nos ha costado muchísimo llegar a las cifras prepandémicas como para ahora poner trabas para que nos vengan a visitar. Necesitamos más recursos para promocionar nuestro destino, eso es claro, pero no traspasemos al turista algo que debe responder el estado”.



En tanto, Paola Milosevic, presidenta de la Cámara de Turismo de Magallanes Austro Chile, destacó que “para nosotros como gremio, lo más importante es que el Estado tenga una mayor eficiencia en la distribución de recursos hacía las distintas reparticiones públicas dedicadas a los sectores económicos, porque no puede ser que algunas entidades cuenten con mucho presupuesto, y otras no cuenten con nada, como es el caso de Sernatur. Entonces no soluciona que sigan gravando con impuesto, cuando desde el aparataje como política pública, no hay una conciencia real del sector turismo”.



Asimismo, expresó “nosotros tenemos muchísimo temor como sector privado, que gravemos con el 1% a la hotelería en general, y esos recursos se van a Santiago y no hay una distribución eficiente en las regiones como sucede con la recaudación de CONAF, y esa es una preocupación mayor para nosotros. Por lo tanto, mientras no exista claridad de cómo se va a distribuir ese impuesto, nosotros no estaríamos en acuerdo en gravar”.



Respecto a la devolución de IVA a extranjeros, la presidenta de Austro Chile manifestó que, “creemos que no es un tema incidente, ya que, en el caso de Europa, Estados Unidos, somos un destino con compras que son mucho más baratas que en sus orígenes, por lo tanto, ese 20% que recaudan, contribuyen a que nuestro Estado también tenga más impuesto para realizar actividades, así que nos parecería que no es una medida que contribuya a generar un cambio en la demanda”



Finalmente, Andrés Gader, presidente Asociación Gremial de Hostels y Afines y Barrio Comercial de Puerto Natales, resaltó que “este tipo de medidas y declaraciones demuestra el desconocimiento de la realidad turística, y cuáles son los costos operativos que tienen los prestadores de servicios. Impulsar esta medida es incrementar el costo de nuestros servicios, y bajar la capacidad competitiva. Si realmente quieren recaudar para beneficiar a nuestro sector, tendrían que crear reglas justas que equilibren a la oferta informal que día a día va ganando territorio y cobrarles el impuesto correspondiente a las grandes OTAS, que cobran un 15%, como mínimo, de comisión por estar en sus plataformas de reservas. Si se les cobra el impuesto correspondiente a Booking, AirBnB, y otras plataformas de similares características, por operar en nuestro territorio, estarían recaudando mucho más que con esta tasa. Además, si se regularizaran los alojamientos informales, se podría recaudar un porcentaje importante de ingresos, ayudando también a tener mayor oferta habitacional para las personas que necesitan viviendas y para aquellos que vienen a trabajar a nuestra región y no consiguen disponibilidad de alquileres”.