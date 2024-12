ESTE FIN DE SEMANA SE CELEBRÓ CON ÉXITO EL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO U15 DE VOLEIBOL EN PUNTA ARENAS

​Tras tres días de intensos partidos, y contando con una importante convocatoria de equipos de distintas zonas del país, este domingo culminó el Campeonato Nacional Femenino U15 De Voleibol, torneo de la disciplina que reunió a competidoras femeninas de categoría sub 15 en dos importantes recintos deportivos de nuestra ciudad.



Este torneo se celebró los días viernes 29, sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre, de manera simultánea en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, ubicado en calle Uruguay N° 01560 y el Gimnasio polideportivo 18 de septiembre, ubicado en calle Salvador Allende N° 020.



En el encuentro, se dieron cita 120 deportistas quienes forman parte de los 8 equipos participantes en la competición, provenientes de La Serena, San Felipe, Linares, Araucanía, Lib. Bernardo O´Higgins, Los Ríos, Chiloé, además de Magallanes. Esta fue una instancia clave para el voleibol en nuestra comuna, que permitió visibilizar una disciplina practicada por un gran número de deportistas locales, ofreciendo también una oportunidad a la comunidad de asistir a tres días de encuentro competitivo de categoría nacional en tres días de evento con entrada liberada.



Así mismo, todos los partidos fueron transmitidos en vivo, a fin de que el público que no pudiera asistir de forma presencial, igualmente fuera parte de esta fiesta del voleibol



Organizado por la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas y la Asociación Regional de Voleibol Magallanes, el campeonato contó con la colaboración de la Federación nacional de la disciplina, destacando el excelente nivel técnico y competitivo del evento, brindando a los voleibolistas un espacio para competir y compartir deportivamente en un entorno de camaradería. Así mismo el torneo, contó con la colaboración del IND, quienes facilitaron los recintos de competencia.



Este campeonato, corresponde al evento más importante a nivel nacional en la categoría sub 15, marcando un hito significativo en el calendario de actividades deportivas que apoya la Fundación Municipal de Deportes de nuestra comuna, potenciando la realización de torneos de alto nivel y convocatoria nacional en Punta Arenas.



Ceremonia de apertura cargada de cultura y solemnidad.

El torneo contó con una emotiva ceremonia de apertura realizada en el Gimnasio Fiscal el día sábado, donde todas las delegaciones realizaron el tradicional desfile de ingreso presentándose ante el público representando sus colores. Así mismo, se vivió un momento cargado de cultura con la presentación del grupo folclórico local Alborada, que, al ritmo de tonadas magallánicas tradicionales, deleitó a los asistentes con una muestra de danzas propias de la región.



Tanto la ceremonia inaugural como la premiación de los equipos ganadores, contaron con la asistencia de autoridades comunales y deportivas, quienes dedicaron emotivas palabras a los competidores en sus discursos.



Presente en la instancia inaugural, el alcalde Claudio Radonich dio el vamos al torneo y felicitó a los deportistas por su compromiso y espíritu deportivo, instándolos a continuar siendo parte de futuros campeonatos, destacando el importante desarrollo y participación que tiene el voleibol en nuestra comuna.



“Quiero dar gracias a los dirigentes, a las familias, que han estado colaborando para que hoy el voleibol sea un deporte más masivo en nuestra ciudad. Y este esfuerzo debe continuar. Por eso traer este campeonato es muy importante.

Como Fundación municipal de deportes estamos convencidos de que el deporte es vida, es desarrollo. Así que seguiremos trabajando y apoyando para seguir generando campeones desde el fin del mundo.” Señaló el alcalde en su discurso inaugural.



El evento de apertura contó, además, con palabras del presidente de la federación nacional de voleibol de Chile, quien señaló en la instancia: “Los felicito por esta linda actividad que está financiando la Municipalidad a través de su fundación de deportes.

Nuestra federación y los técnicos, saben que el voleibol chileno es uno de los pocos deportes que descentraliza. Chile está aquí en Magallanes, y por eso este torneo se está haciendo aquí en el extremo sur. Creo que aquí hay muchas oportunidades de tener jugadores de voleibol de elite.”.



Por su parte, Héctor Serka, director del Instituto Nacional de Deportes, instó a los deportistas a seguirse sumando a las actividades que se realicen en el futuro. “Decirles a todos que la familia del voleibol es grande. Estoy claro que en algunos años más, las deportistas que están hoy aquí y otras más nos van a dar grandes alegrías deportivas.” Manifestó, sobre la proyección y esfuerzo de los deportistas.







Resultados.

Los resultados de este campeonato, tras tres días de partidos, fueron los siguientes:

1° Lugar San Felipe.

2° Lugar, Araucanía.

3° Lugar, Magallanes.



Los equipos que alcanzaron el podio recibieron sus copas y medallas en una emotiva ceremonia especial celebrada el domingo, contando con todo el apoyo del público que celebró a los tres primeros lugares con entusiasmo. La premiación estuvo cargada de alegría y festividad, y fue una instancia clave para reconocer el esfuerzo, la dedicación y el espíritu deportivo de las voleibolistas.



Además de los reconocimientos a los equipos, se entregaron premios individuales a jugadoras destacadas, resaltando su desempeño, dedicación y contribución al equipo. Estas distinciones especiales celebran logros específicos, reconociendo así el talento y esfuerzo de cada deportista en la cancha. Los premios individuales fueron los siguientes:

1 Líbero =Violeta Contreras (San Felipe).

2 Ataque = Mía Badilla (San Felipe).

3 Bloqueo = María Jesús Varas (Araucanía).

4 Armadora = Lucía Marín (Magallanes).

5 Mejor Jugadora = Mía Badilla (San Felipe).



Un evento que suma apoyo al deporte local.

La realización de este importante torneo en nuestra comuna, que trajo hasta el extremo austral de nuestro país a las mejores competidoras de la categoría Sub15 femenino, se sumó a los esfuerzos que la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas realiza permanentemente por enaltecer el deporte en nuestra comuna, contribuyendo con el financiamiento y organización de competiciones y actividades deportivas de primer nivel técnico y competitivo.

Este campeonato nacional, financiado en su totalidad por la Fundación, se une a las diversas iniciativas de apoyo al voleibol local llevadas a cabo este año. Entre ellas destaca la Copa Magallanes U13, realizada en septiembre, que congregó a 180 competidores de Chile y Argentina.

El término exitoso de este torneo nacional marca un hito clave en la promoción del voleibol en nuestra comuna, destacando el talento local y fomentando la participación de nuevas generaciones en esta disciplina. Este logro no solo fortalece el deporte en la región, sino que también impulsa la creación de más instancias competitivas y de formación, consolidando a nuestra comuna como un referente en el desarrollo del voleibol a nivel nacional.







​