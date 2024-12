SENADOR KARIM BIANCHI "ESPERAMOS PODER FINALIZAR CON UNA REFORMA QUE MEJORE LAS PENSIONES...PORQUE EN CUANTO A SALUD, VIVIENDA Y EDUCACION HA SIDO UN FRACASO"

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el senador por Magallanes, Karim Bianchi Retamales, abordó una amplia agenda de temas de interés para la comunidad, desde seguridad y educación hasta la reforma de pensiones y una nueva moción legislativa relacionada con el uso de inteligencia artificial (IA).

Durante la conversación, el senador presentó sus puntos de vista sobre las siguientes materias:

Reforma de Pensiones: “Un verdadero fracaso”

Bianchi criticó duramente el progreso en la reforma previsional, afirmando que solo se han planteado "cambios estructurales" que no transformarán sustancialmente la calidad de vida de los jubilados. “El gobierno solo se ha dedicado a discutir con una oposición que no busca avanzar. Esperamos finalizar con una reforma que realmente mejore las pensiones, pero en áreas como salud, vivienda y educación ha sido un fracaso”, sentenció.

Balance político de 2024

El parlamentario se mostró crítico al analizar el año, calificándolo como un periodo cargado de “mucha cosa política” sin traducirse en beneficios concretos para la población.

Educación y el primer año del SLEP en Magallanes

En el ámbito educativo, Bianchi reconoció que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) ha cumplido con el pago de sueldos, pero criticó la falta de propuestas significativas para mejorar la calidad educativa. "no ha habido alguna apuesta interesante del SLEP en mejorar el nivel de educación....me gustaría una mejor educación para magallanes"

Seguridad: Una preocupación creciente

Sobre la seguridad, el senador manifestó que, aunque las encuestas reflejan percepciones de seguridad, el problema es evidente en el sentir de la población. "La preocupación esta, esa cosa de tendencias de sentirse inseguro de encuestas que salen no me hacen mucho ruido yo le pregunto a la gente si no se siente segura es porque tan pasando cosas, ¿hemos sido reactivos? si"

Sanción a quienes difundan imágenes creadas con IA

El senador también aprovechó la instancia para destacar su nueva iniciativa legislativa que busca penalizar la generación y difusión de imágenes privadas creadas con inteligencia artificial. La moción, actualmente en la Comisión de Constitución del Senado, propone sanciones que incluyen penas de reclusión menor y multas de hasta 500 UTM para los responsables. “Es necesario proteger la privacidad de las personas ante el avance de estas tecnologías”, enfatizó.

