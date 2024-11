SENADOR KUSANOVIC CRITICÓ LA EFECTIVIDAD DEL PROYECTO QUE REGULA LOS NARCO FUNERALES

La iniciativa, que busca regular los funerales de alto riesgo, avanzó a su tercer trámite luego de ser aprobado esta semana en el Senado. Durante su discusión, el senador, Alejandro Kusanovic, expreso su desconfianza y subrayó que este esfuerzo legislativo refleja una alarmante pérdida de autoridad del Estado para aplicar las normas de convivencia.

"Cada vez estoy más asombrado con las leyes que hacemos aquí. Este proyecto parece más un intento del Gobierno y de la clase política de dar señales a la ciudadanía de “estar haciendo la pega” en materia de seguridad, pero hacen lo contrario: están enviando un mensaje claro a los delincuentes, de que no somos capaces de aplicar las leyes que tenemos” afirmó el senador.

Kusanovic argumentó que el proyecto no sólo es ineficaz, sino que también, simboliza un fracaso en la materia de seguridad pública y persecución criminal. "Estamos legislando sobre un problema que indica la incapacidad de las autoridades para hacer cumplir las leyes vigentes. Este tipo de iniciativas solo valida y legitima la existencia de estos funerales y la cultura del narco, lo que debe ser erradicado, no regulado", agregó.

El senador por Magallanes, hizo hincapié en que la solución es ejercer las funciones que ya se tienen y hacer cumplir las leyes: “todo lo que ocurre en estos funerales está prohibido, el porte de armas no autorizado, el uso de fuegos artificiales, el consumo de alcohol y drogas en lugares públicos, los actos de violencia, etc.Hagamos nuestro trabajo, no inventemos excusas para no hacerlo", concluyó.

