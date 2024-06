SERGIO REYES, SEREMI DE BIENES NACIONALES TRAS REUNIONES CON GENDARMERÍA: “QUEREMOS RELEVAR LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD PÚBLICA Y CIUDADANA QUE SE BRINDA SOBRE SUELO FISCAL”

​“Fui recibido por el alcaide. Hoy es viernes, son las 15:15 horas y doy inicio a fiscalización de avenida Santiago Bueras N° 1419, ex avenida España N° 1480 – sitio A-1…” Así se lee en la última ficha con la cual la secretaría regional de Bienes Nacionales reportó su visita al Centro Penitenciario de Puerto Natales, administrado por Gendarmería de Chile desde hace cuarenta años.





Cumpliendo la misma tarea, el secretario regional de la cartera, Sergio Reyes, junto al fiscalizador Sergio Vargas y la jefa de la unidad de Bienes, Marlys Guzmán, concurrieron recientemente hasta el recinto de detención preventiva construido en 1982, destinado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos desde 1966 y emplazado sobre una superficie de 9 mil 672 metros cuadrados.





El Capitán Fernando Cofré Cordero, alcaide del recinto, resaltó la importancia de que la autoridad, que ejerce la administración superior del terreno y sus edificaciones, pueda darse cuenta in situ de su estado actual “y llevarse una idea positiva sobre algún mejoramiento o inversión que se realiza conforme a la disposición de recursos y la optimización del espacio”.





En este sentido, el suboficial mayor, Alejandro Cáceres, destacó avances tales como la entrada en operaciones de una nueva central térmica “que hoy nos brinda calefacción y agua caliente, de tal manera que pueden ducharse al mismo tiempo hasta cien personas sin problema”. También mencionó la reciente ampliación de la sección femenina en ciento ochenta y cinco metros cuadrados. “Hoy tenemos a dos internas y la idea es generar un espacio digno donde las mujeres pueden realizar ejercicio físico, labores de costura y además otras actividades de apoyo al recinto”.

​

Una función clave para el combate a delincuencia





“La seguridad pública tiene varios eslabones y nosotros somos parte de esa cadena a nivel país” enfatizó el alcaide Cofré. “Hoy la delincuencia es una problemática que está muy en boga y somos nosotros los que cuidamos y custodiamos a las y los delincuentes que comenten diferentes tipos de delito”. Agregó que “es por eso que la información de la institución es muy valiosa y permite facilitar la labor de Carabineros, la PDI, Aduanas y otras reparticiones policiales o judiciales. Si uno se fija bien, en cada operativo habrá un gendarme presente”.





El suboficial mayor y jefe operativo, Itier Henríquez, profundiza en ello al señalar que hoy se está custodiando a un tipo diferente de delincuente. “Antes, al interior de las cárceles la experiencia en la calle definía el respeto para quienes se apodaban como los “Choros”. Hoy, existe la presencia de “Narcos”, quienes tienen un alto poder en redes de contacto, información sensible y dinero para sustentar sus delitos. Incluso llegan a manejar apoyo especializado de tecnologías tales como el vuelo de drones”.



Gendarmería accede a información que resulta ser valiosa para la persecución y desbaratamiento de las operaciones de diversas bandas criminales a lo largo del país detectando tráfico de drogas, juego y prostitución. Aparejado con ello, el suboficial Henríquez destacó la mejora en sus sistemas de vigilancia en las cárceles y la estricta prohibición de ingreso de equipos celulares a contar del año 2023.



Al finalizar la visita de fiscalización, el seremi Sergio Reyes manifestó que el Ministerio de Bienes Nacionales tiene como prioridad la seguridad pública de las personas. “Es una condición que define la entrega en administración de los inmuebles del Estado, y como hemos advertido aquí, también una poderosa herramienta para desarticular los delitos que se están cometiendo hoy en día. Por ello es que quise venir personalmente y comprobar que esta destinación al ministerio de Justicia y Derechos Humanos facilita la labor de Gendarmería y resguarda también la tranquilidad de las vecinas y vecinos con los cuales conviven a diario”. Puntualizó.





Director Regional de Gendarmería: “Necesitamos adecuar las capacidades de nuestros centros penitenciario para el futuro aumento de la población penal”



La cartera que representa al Fisco en la administración de suelo fiscal, mantiene vigentes dos destinaciones de terreno para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos tanto en Puerto Natales como en la ciudad de Porvenir. Ante ello, el director regional de Gendarmería de Chile, Coronel Dan Toro, transmitió al Seremi Sergio Reyes que el crecimiento de la población penal a mediano y largo plazo es un hecho concreto y una preocupación real.



“A nivel nacional hoy existen 59 mil reos -más de 400 de ellos en la ciudad de Punta Arenas- y casi 20 mil funcionarios, por eso proyectamos desde ya la adecuación futura de los espacios para una mejor convivencia con los internos y su rehabilitación. Esto se traduce en talleres, servicios e inclusive más superficie para operar” Señaló.



Agregó también que el aumento de la población nacional se ve reflejado en el crecimiento de las ciudades y realidades que son cada vez más complejas “por eso y con toda seguridad necesitaremos adecuar las capacidades de nuestros centros penitenciarios para el futuro aumento de la población penal”.







​

​