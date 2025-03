TRAS SERIE DE POLÉMICAS Y PRESIONES, MIGUEL CRISPI RENUNCIA COMO JEFE DE ASESORES DE LA MONEDA

La estancia de Miguel Crispi como jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda llegó a su fin este lunes.

La renuncia del sociólogo frenteamplista se produce luego de una serie de polémicas y presiones en torno a su figura.

En un comunicado de Presidencia, en que además se anunció la salida de Maya Fernández del Ministerio de Defensa, se señala: “Se informa que el Presidente ha aceptado la renuncia de Miguel Crispi Serrano como Jefe de Asesores de la Presidencia, a quien agradece por su labor y compromiso”.

Así, el Jefe de Estado nombró para suceder al sociólogo el cargo a Felipe Melo Rivara, ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile y MSc in Public Management and Governance de The London School of Economics and Political Science. Ocupó el cargo de director del Servicio Civil hasta marzo de 2025.

De esta manera, Crispi deja el puesto de confianza del Presidente Gabriel Boric al que aterrizó en septiembre de 2022, tras la salida de Lucía Dammert. Se le encomendó prevenir y controlar las posibles crisis que pudieran afectar al Mandatario. No obstante, el propio sociólogo ha sido protagonista de más de alguna de estas situaciones.

La salida del jefe de asesores del Segundo Piso de Palacio, de hecho, se produce a solo horas de su más reciente polémica. Es que esta mañana Crispi asistió, nuevamente en compañía del jefe de gabinete del Presidente, Carlos Durán, a una nueva sesión de la comisión especial investigadora del caso del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la que terminó de manera abrupta ante su negativa a responder las preguntas de los parlamentarios de la instancia de la Cámara de Diputados.

Solo 15 días antes, el exdiputado se había visto envuelto en otra controversia, luego que se reveló que su esposa, Olivia Contreras, fue contratada como productora del Museo Interactivo Mirador (MIM), con un sueldo bruto de $1.581.336.

Estos últimos episodios se suman a una serie de otros que han hecho que desde diversos sectores cuestionaran su permanencia en La Moneda.

Otras polémicas

En julio de 2023, el exdiputado fue vinculado con el escándalo de lío de platas entre el Minvu y la fundación Democracia Viva. Fue su compañero de partido, el senador Juan Ignacio Latorre, quien abrió las dudas sobre su participación, tras ser consultado sobre si informó a Miguel Crispi, antes de que estallara el escándalo, el legislador se limitó a sostener que: “No voy a responder eso”.

Además, el sociólogo fue cuestionado debido que él era el encargado de nombrar a los seremis y fue el responsable de asignar recursos a las regiones mientras se desempeñó como subsecretario de Desarrollo Regional (Subdere).

Uno de esos casos es el convenio por más de $629 millones entre el gobierno regional de Antofagasta y la Fundación Procultura, dirigida por Alberto Larraín, cercano al Presidente Gabriel Boric.

Más adelante, el ahora renunciado jefe de asesores del Presidente, decidió ausentarse por segunda vez a la Comisión Investigadora, que indagaba las responsabilidades políticas en el lío de platas entre fundaciones y reparticiones del Estado. Además, asumió su representación legal el abogado Luis Hermosilla, quien ahora se encuentra en prisión preventiva por el denominado Caso Audios.

Posteriormente, ante las presiones recibidas del Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, anunció su asistencia a la comisión. En dicha ocasión, el sociólogo comentó que se enteró de un “rumor” nueve días antes de que estallara el caso.

Días después, el exseremi de Vivienda, Carlos Contreras, señaló que Crispi le omitió información al Presidente Boric. Además, comentó que la tía del jefe de asesores de Palacio, Verónica Serrano, lo presionó para apurar los convenios de la repartición.

En febrero de 2024, el exdiputado arribó hasta las dependencias de la Fiscalía Nacional, para declarar como imputado.

Luego se dio a conocer que entró en otro conflicto, cuando se supo que el martes 15 de octubre del 2024, el Presidente Boric le contó sobre la denuncia en contra de Monsalve. En su primera comparecencia a la comisión investigadora del caso, el frenteamplista se escudó de entregar detalles, al señalar que “las conversaciones con el Presidente son privadas”.

Días más tarde, se supo que el sociólogo concretó una reunión el 8 de septiembre de 2023 con el representante de Huawei, Antonio Zou, quien era asesorado por el estudio del penalista Luis Hermosilla. Según señaló Presidencia en su momento, el contenido de la reunión “constó de una presentación del impacto de Huawei en Chile” y que participó en ella “en su rol de jefe de asesores de la Presidencia” en la previa de la gira de Boric a China.

Otra controversia se dio a raíz de una reunión que sostuvo el 14 de junio con la ahora desaforada diputada Catalina Pérez, en Cerro Castillo. Según señaló su abogado, Guillermo Chahuán, en ese encuentro “Crispi le señaló que, según el conocimiento que tenía del caso (Democracia Viva), ameritaba que se investigara en detalle lo ocurrido”.

Fuente: latercera.com

​



​



​



​