SIMULAN ACCIDENTE DE TRABAJADOR PARA PONER A PRUEBA LOS SISTEMAS DE REACCIÓN

Los protocolos de seguridad al interior de una empresa, a diario ponen a prueba su eficacia. El auto cuidado, oportunidades de mejora, elementos de protección personal, (EPP), charlas y capacitaciones, apuntan a evitar que los accidentes ocurran. Salir y volver al hogar sin novedades que lamentar, es la premisa. Por ello, Aguas Magallanes en coordinación con la Primera Compañía de Bomberos de Porvenir, pusieron en marcha un simulacro de emergencia, que en esta oportunidad consistió en el rescate de un colaborador.





El ejercicio se trató de un trabajador que habría ingresado, supuestamente, a una planta elevadora de aguas servidas, sin realizar la medición de gases, ni ventilación adecuada, quien además no contaba con sus EPP adecuados para un recinto confinado, sufriendo un desmayo. Dicha situación pudo tener consecuencias insospechadas, de no haber sido por un equipo de inspectores comerciales -quienes durante un recorrido habitual por las operaciones- se percataron de la presencia del trabajador al interior de la cámara. Debido al riesgo de inhalación no pudieron ingresar para el rescate, por lo que procedieron a contactar de inmediato a bomberos, dando también aviso a la jefatura directa, y continuar con el protocolo establecido para este tipo de accidente.





Una vez en el lugar, bomberos procedió a realizar las maniobras de salvataje de acuerdo al protocolo correspondiente, desplegando los recursos humanos y técnicos para el rescate efectivo, revisión de los signos vitales y cierre de la atención, operativo que estuvo a cargo del teniente primero, Carlos Durán Álvarez.

Al finalizar el simulacro, tanto personal de Aguas Magallanes, contratistas de emergencia, medioambiente, Comité Paritario de Higiene y Seguridad, y departamento de prevención, valoraron la experiencia. Al respecto, Jorge Paranchiguay Perán, capitán de la Primera Compañía de Porvenir, Bomba Tierra del Fuego, comentó que fue una experiencia enriquecedora para ellos, dado que son accidentes poco comunes. "Como equipo debemos estar preparados para enfrentar este tipo de situaciones. El objetivo apunta precisamente a ello: ganar experiencia, evitar y prevenir que ocurran accidentes como este", destacó.

