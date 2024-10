TRABAJOS DE BACHEO COMPLETAN UN 40% DE AVANCE

​A la espera de una revisión por parte del Minvu y Serviu tras la entrega de un levantamiento técnico referido al estado de 33 kilómetros de calles y avenidas, la Municipalidad de Punta Arenas continúa avanzando con los trabajos de bacheo sobre la superficie de las arterias que se encuentran con mayores daños en la comuna.







Los trabajos que intentan mejorar el estándar de las principales vías que se ven afectadas por notorias y profundas fracturas en sus pavimentos, han alcanzado un 40% de avance dentro de una respuesta que, según explicó el d irector de Obras Municipales, Alex Saldivia, es "momentánea o más bien una solución parche porque no podemos determinar que lo que se está aplicando tendrá una vida útil larga, pero con esto estamos tratando de mantener la continuidad vial de la ciudad; que no se generen mayores inconvenientes; que los conductores no se enfrenten a problemas estructurales en sus vehículos y disminuir el riesgo de accidentes de tránsito".





Bacheo en frío







"Se está trabajando con un levantamiento que se hizo referido a los baches que generan mayor conflicto y a partir de esto se realizó una licitación para poder concretar esta reparación, donde l a idea es ir trabajando en paralelo con los equipos municipales y la empresa contratada para bachear los hoyos que generan más inconvenientes", señaló el funcionario municipal, quien añadió que "la empresa está trabajando con un bacheo en frío que permite aplicar el material a una temperatura de hasta -°15, mientras de forma paralela nuestra máquina municipal, que trabaja con un bacheo en caliente, espera sumarse a estos trabajos cuando mejore el clima". Para concluir, Saldivia afirmó que "la idea es que dentro de los próximos 15 a 20 días, tengamos terminado en un 80 o 90% el tapado de los baches más complicados de la ciudad".





Proyecto de reposición de calles afectadas





Por su parte, Álvaro Guzmán , director de la Secretaría de Planificación Comunal (Secplan), explicó que "durante este año se hizo un levantamiento de las principales vías de circulación en una primera etapa, antecedentes técnicos que ya fueron remitidos para que sean evaluados y posteriormente se busque la iniciativa que finalmente que permita la ejecución de los trabajos de mejoramiento".





"Este proyecto trata de la reposición de las calles y va a depender del estado de cada una de ellas, nosotros realizamos una propuesta inicial respecto al tratamiento y solución que requiere cada arteria afectada, para lo que esperamos por parte del Minvu y Serviu, una revisión respecto a estos antecedentes y también a través del gobierno regional para poder consolidar esto y hacer la reposición completa de las calles o medias calzadas, conforme al estado en el que se encuentran", explicó el funcionario municipal.





Para concluir, Guzmán señaló que "esperamos que dentro de este mes tengamos una respuesta a esta propuesta que elaboró el Municipio, para posteriormente poder elaborar y presentar esta iniciativa al gobierno regional, donde esperamos tener una aprobación dentro del presente año".