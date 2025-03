TRIBUTO A "DIVAS DE AMÉRICA" LLEGA A PUNTA ARENAS CON TODOS SUS ÉXITOS EN EL DREAMS

Este Sábado los asistentes al casino de juegos más austral del mundo, vivirán un auténtico "viaje al pasado" en el tributo "Divas de América", que reúne el reconocimiento a la trayectoria de Myriam Hernández, Ana Gabriel y Marisela en el mismo escenario, en un evento que se enmarca dentro de la conmemoración del día internacional de la mujer.

Artistas

Detrás de la caracterización de estas estrellas, están Carol Ventura, como Ana Gabriel; Sandra Valderas, como Marisela y Lorena Leiva, como Myriam Hernández.

Carol, la voz detrás de Ana, tiene una vasta experiencia tributando a la artista mexicana. "Desde el 2015 la personifico,sin embargo mi admiración por ella viene desde niña. Ella me da demasiada inspiración, llena mi sentir de cosas vividas. Me da una sensación de unidad y orgullo unirme a dos grandes voces, para homenajear a estas leyendas de la música", remarcó Ventura.

Myriam

La destacada cantautora temuquense Lorena Leiva, es la mujer detrás de Myriam Hernández. Es conocida por interpretar a la estrella nacional en diferentes programas de televisión. Su amor por la música de Myriam viene desde hace rato. "Me encanta su música. Cuando ella apareció en mi vida, ví un futuro exitoso. Ana Gabriel y Marisela son dos tremendas exponentes en el continente y unirme a sus tributos, será un lindo desafío", señaló Leiva.

Marisela.

Sandra Valderas será la encargada de representar en la tarima a "Marisela". Si bien inició hace poco tiempo sus homenajes a la carrera de la norteamericana, su idolatría siempre ha estado presente. " Inicié el tributo en julio de 2024. Desde muy pequeña me gusta cantar cumbias, rancheras y Marisela es una exponente excelente. Cuando cantaba en escenario, siempre me pedían a Marisela. Ella me gusta mucho como artista, así que empecé a personificarla", concluyó Valderas.

Temas como "El Hombre Que Yo Amo", "Huele A Peligro", "La Pareja Ideal", o "Simplemente Amigos", serán algunas de las baladas que sonarán este sábado en el escenario del restobar Lucky Seven, en Dreams Punta Arenas. El acceso a este evento es gratuito con la entrada al casino de juegos, cuyo importe total es en beneficio fiscal.





