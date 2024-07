UMAG REALIZARÁ GUÍA DE ARQUITECTURA PATRIMONIAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL SARA BRAUN DE PUNTA ARENAS

​El Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas es considerado uno de los más hermosos del mundo. Así lo evidencian numerosas publicaciones y rankings internacionales que destacan al camposanto no sólo por su belleza arquitectónica y paisajística, sino también por ser un testigo silencioso de la historia y carácter cosmopolita que tuvo, desde sus orígenes, la ciudad más austral de Chile. Esto, precisamente, es lo que busca rescatar el proyecto Fondart "Guía de Arquitectura Patrimonial del Cementerio Municipal Sara Braun de Punta Arenas" que se adjudicó la Universidad de Magallanes a través de la profesional de la Unidad de Turismo Sostenible, Julie Santín Klahn y la académica de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, Claudia Ojeda Álvarez, quienes,, recientemente sostuvieron una importante reunión con las y los funcionarios del recinto y con el equipo de arquitectos que se encuentran trabajando en el proyecto para realizar un catastro de las tumbas con personajes históricos o de relevancia para la comunidad.



Según comentó Julie Santin, la iniciativa financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio tiene como objetivo registrar el patrimonio arquitectónico y de interés histórico del cementerio. Por ello, el estudio incluye un diagnóstico y análisis detallado de los mausoleos y sepulturas, la creación de fichas de registro con información patrimonial, planos arquitectónicos y relatos históricos. Además, contempla un proceso en el que se busca fomentar la participación ciudadana mediante encuestas y actividades comunitarias que promuevan la valorización de la historia y el patrimonio local.



Al respecto la investigadora indicó que la idea central es consensuar junto con las personas del cementerio y el equipo los focos principales de este trabajo que convergen en el catastro de todas las tumbas con personajes históricos, pintorescos o de relevancia para la comunidad. "El proyecto consiste en hacer una guía arquitectónica patrimonial, hacer un libro de aproximadamente 200 páginas en donde se muestre un poco la descripción arquitectónica de las tumbas que se van a elegir, los personajes de éstas con una breve descripción y con fotografías", detalló.



Por su parte, Claudia Ojeda comentó que, si bien el cementerio de Punta Arenas presentaba por sí mismo un gran interés al turista nacional e internacional, el habitante local, lo conocía muy poco, lo cual, a su juicio, es fundamental para su puesta en valor. "Uno de los valores más importante que tiene este proyecto es el rescate de los valores que ha tenido nuestra historia como ciudad, ya que aquí encontramos nuestras raíces como sociedad, la migración masiva de distintos pueblos que llegaron a esta zona del país y que hoy día hace que seamos el producto de esa mezcla cultural", resaltó.



La académica, agregó, en ese sentido, que "hemos estado estudiando y levantando mucha información acerca de los personajes emblemáticos, sociales e históricos que se encuentran aquí descansando, pero también hay muchas expresiones culturales, por ejemplo tipos de sepultura según las religiones, representaciones artísticas también relacionadas con ello, también hay una riqueza muy importante de acuerdo a las nacionalidades con gestos, santerías, etc. y todo eso queremos levantarlo como información y ponerlo en valor", expresó.



El arquitecto Cristián Rodríguez Domínguez explicó que lo que hará este proyecto es entregar elementos para una mejor comprensión y análisis de este camposanto, desde una perspectiva histórica, arquitectónica y la valoración que se expresa a través de distintas expresiones funerarias, particularmente, el caso de los mausoleos, monolitos y sepulturas. "Pienso que este cementerio tiene la particularidad de ser una expresión de una sociedad cosmopolita, de ese Chile de fines del siglo XIX que se construyó y tiene su simiente en una sociedad con múltiples aportaciones particularmente de inmigrantes chilenos y extranjeros. Aquí se sintetiza lo que es nuestro país multicultural y también esta interacción de cultural", expresó.



En tanto, la arquitecta Evelyn Dupré complementó que "sus diversas tumbas y mausoleos tienen un aporte tremendamente significativo en cuanto a sus tipologías, a los detalles, que también representan al crecimiento de la ciudad, cómo se formó y cómo fue el proceso de fundación de la ciudad de Punta Arenas. Aquí se ve reflejada la cultura, la llegada de los inmigrantes de distintas nacionalidades cómo se empiezan a asociar. Este cementerio tiene de todo; tipologías de arte, historia y memoria", manifestó.



Restauración y rescate



Alicia Monsalve encargada de nuevos proyectos del Cementerio Sara Braun de Punta Arenas, agradeció el apoyo de la UMAG en esta línea, toda vez que, como administración, estaban tratando de levantar y relevar los aspectos patrimoniales e históricos del cementerio debido, por un lado, al desgaste producido por el paso de los años y, por otro, a algunos ataques vandálicos que ha sufrido el recinto, a raíz de los cuales, por ejemplo, se han roto vitrales de más de cien años.



Monsalve añadió que hoy día se ofrecía un tour a los visitantes, mostrando los personajes y la historia de quienes se encuentran sepultados en el camposanto. "Muchos de ellos son personas que la gente seguramente ha escuchado hablar pero que no sabe quiénes son, cómo por ejemplo Manuel Chaparro, que le da el nombre hoy a la Población o Enrique Abello y Pedro Bórquez a dos calles de la ciudad o, por ejemplo, quién fue Abel Oyarzun hombre que posó para el Ovejero de mi Tierra", concluyó.