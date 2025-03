UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS “HERNANDO DE MAGALLANES” EXPRESÓ SU PREOCUPACIÓN POR LA PÉRDIDA DE CLASES QUE ESTÁN SUFRIENDO LOS ESTUDIANTES

El viernes 14 de marzo, se realizó una reunión que contó con la participación de la directiva de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos “Hernando de Magallanes” y representantes del Departamento Provincial de Educación, con el objetivo de abordar la problemática ocasionada por el paro de las y los profesores en Punta Arenas y Natales, actualmente en proceso.

En el encuentro, se expusieron, en primer término, las malas condiciones en que fueron recibidos por parte del Servicio Local de Educación Pública Magallanes los establecimientos educacionales, administrados hasta el 2023 por las Corporaciones Municipales en la región. Para luego, dar paso al análisis de la propuesta presentada el pasado jueves por dicho sostenedor a los gremios y sindicatos docentes, la que fue socializada entre los dirigentes vecinales, quienes manifestaron su preocupación por la no entrega del servicio educativo en las escuelas y liceos.

“Ellos reconocen que la pandemia exacerbó una brecha importante en los aprendizajes. Nosotros estamos conscientes de aquello y la sociedad civil está movilizada también e inquieta por lo que está sucediendo con el paro. Ellos reconocen que los profesores y profesoras están en su justo derecho de expresar sus demandas, pero sin duda la comunidad está en una situación también muy compleja debido a la paralización que se mantiene hasta el día de hoy”, puntualizó Carolina Álvarez Antonin, jefa del Departamento Provincial de Educación.

Por su parte, Fernando Echeverría, director de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos “Hernando de Magallanes” señaló: “Son nuestros niños y jóvenes quienes ven interrumpido su proceso educativo, perjudicando no solo su formación académica, sino también su desarrollo personal y sus oportunidades futuras”. Asimismo, enfatizó que este conflicto golpea con mayor fuerza a las familias más vulnerables, aquellas que no tienen otra opción educativa y que dependen exclusivamente del sistema público para el futuro de sus hijos.

A lo anterior, dijo que “se suma el pésimo estado en que se encuentran muchos establecimientos educacionales, con infraestructura deficiente, falta de mantenimiento y condiciones que no garantizan un entorno digno para el aprendizaje. Esta realidad es aún más grave en Magallanes, donde enfrentamos condiciones climáticas extremas y distanciamiento entre localidades”, comentó el dirigente.

Sobre el paro de las y los docentes, señaló: “No podemos ignorar la creciente sensación de inequidad que afecta al profesorado respecto a otros actores del sistema educativo, una situación que debe ser revisada con altura de miras y de bien común. Es fundamental generar un diálogo serio que permita encontrar soluciones a largo plazo, que no sólo resuelvan las demandas inmediatas, sino que también fortalezcan estructuralmente la educación pública y sus condiciones laborales. Pero en medio de este conflicto, no debemos perder de vista lo más importante: los estudiantes y sus familias. Son ellos quienes hoy ven vulnerado su derecho a la educación y quienes sufrirán las consecuencias de esta crisis si no actuamos con responsabilidad y compromiso”.

Cabe destacar que este martes 18 de marzo, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes sostendrá una nueva reunión con gremios y sindicatos de docentes para dar solución a esta problemática que no ha permitido el regreso normal a clases de miles de estudiantes en la región.

