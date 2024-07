UNIVERSIDADES PRIVADAS REAFIRMARON SU COMPROMISO CON LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN DURANTE REUNIÓN CON MINISTRA DE CIENCIA

En un encuentro que fue calificado de “significativo” para el panorama educativo nacional por las autoridades participantes, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, fue invitada al Directorio mensual de julio de la Corporación de Universidades Privadas (CUP), celebrado en la Universidad Central de Chile el viernes 26 de julio.

La instancia fue inaugurada por el presidente de la CUP y rector de la Universidad Central, Santiago González, quien subrayó la importancia de la participación de las universidades privadas en los avances recientes en materia de investigación, desarrollo e innovación, evidenciados por el sólido aumento en las matrículas de las universidades de la CUP en sus programas de Magíster y Doctorados, así como su participación en proyectos de investigación adjudicados.

González también enfatizó la disposición de las universidades de la CUP para participar y colaborar con las iniciativas del Ministerio de Ciencias que permitan potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación en nuestro país, en un esquema de igualdad y equivalencia entre las universidades del sector estatal y las privadas con vocación pública.

Por su parte, la ministra Etcheverry reafirmó el compromiso del Ministerio de Ciencia con el fortalecimiento de las universidades como centros primordiales para la generación de conocimiento. Destacó que, históricamente, “las universidades han sido fundamentales para el desarrollo científico”, enfatizando la necesidad de conectividad entre investigación y estudiantes para potenciar el crecimiento académico y científico del país.

“La investigación no se puede hacer sin universidades, los centros son fantásticos, pero si no tienen universidades, si no se conecta con los estudiantes, se limita su posibilidad de crecimiento”, manifestó la secretaria de Estado.

En esa línea, comunicó el desarrollo de dos fondos diferenciados para universidades según su acreditación institucional; uno dirigido a planteles con 6-7 años de acreditación y otro para aquellos con hasta 5 años, con un enfoque en la pertinencia regional. Este enfoque busca abordar los problemas específicos de cada región, promoviendo la diversidad en la investigación académica.

Respecto a la inversión en investigación y desarrollo, Etcheverry señaló que el Gobierno espera destinar aproximadamente un 0,4% del PIB hacia el fin de la actual administración, reafirmando el compromiso con el avance científico nacional.

Asimismo, el presidente de la CUP expresó la disposición de las 16 universidades que conforman el Consorcio para colaborar estrechamente con el Ministerio en el recientemente anunciado plan de acción para fortalecer la investigación, desarrollo e innovación en las instituciones de educación superior del país. Esta iniciativa incluye la creación de un nuevo mecanismo de coordinación entre universidades, la ANID, la CNA y el Ministerio de Ciencia.

“Quiero transmitirle que las 16 universidades de la CUP están comprometidas con la excelencia y el desarrollo de la ciencia en Chile. Le solicitamos que nos hagan parte de la discusión de este plan”, precisó el rector González.

El encuentro concluyó con un diálogo constructivo entre la ministra, rectores, rectoras, vicerrectores académicos y vicerrectores de investigación presentes en el Directorio, destacando el compromiso compartido por mejorar y potenciar las capacidades en gestión de I+D+i en Chile.