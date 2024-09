VERONICA AGUILAR MARTÍNEZ, CONCEJALA - CANDIDATA A ALCALDESA POR PUNTA ARENAS "NO SACAMOS NADA CON TRAER MAS CÁMARAS, MAS VEHÍCULOS...SINO SOMOS CAPACES DE TRABAJAR EN EQUIPO"

​Esta mañana, en el programa “Buenos días Región” de Polar Comunicaciones, la concejala y candidata a alcaldesa por Punta Arenas, Verónica Aguilar Martínez, expuso sus principales propuestas y opiniones sobre la situación actual del municipio, con énfasis en temas como el feriado regional, seguridad pública, el traspaso de CORMUPA al Servicio Local de Educación Pública (SLEP) y el caso del Cecosf Sandra Vargas. Durante su intervención, Aguilar recordó la lucha histórica del diputado Pedro Muñoz por el feriado del 21 de septiembre en la región, un hito que, según ella, ha sido producto de un esfuerzo constante en el parlamento. "Es importante recordar que hace muchos años Pedro Muñoz inició esta lucha permanente para que este feriado sea reconocido", señaló la candidata. En relación con la seguridad, Aguilar Martínez fue enfática al subrayar la importancia del trabajo en conjunto entre locatarios, vecinos y las autoridades municipales. "No sacamos nada con traer más cámaras, más vehículos, si no somos capaces de trabajar en equipo", afirmó. Además, criticó la exclusión del concejo municipal en las decisiones de seguridad, haciendo hincapié en la necesidad de actualizar las ordenanzas municipales para abordar de manera más efectiva los problemas que aquejan a la comunidad. Por otro lado, Aguilar también se refirió al lento traspaso de la Corporación Municipal de Punta Arenas (CORMUPA) al SLEP, señalando que aunque se han pagado algunas deudas, el proceso ha sido demasiado lento. "Todo se ha terminado de pagar de una manera muy paulatina y lenta, esas deudas nos van a perseguir hasta el 2028", afirmó, dejando en evidencia la complejidad financiera que enfrenta la comuna en materia de educación. Finalmente, abordó la problemática del Cecosf Sandra Vargas, cuya atención ha sido trasladada al Centro de Salud Mateo Bencur debido a la sobrepoblación en este último. "No está resultando, se están atendiendo en el Mateo Bencur, tenemos una sobrepoblación al interior del Bencur", declaró, criticando que la decisión fue tomada de forma unipersonal, lo que ha generado condiciones indignas tanto para los trabajadores como para los usuarios.



