"ES UNA ZONA QUE TIENE FALLAS SUPERFICIALES": EXPERTO EN SISMOLOGÍA EXPLICA SEGUIDILLA DE TEMBLORES EN PUNTA ARENAS

Desde la madrugada de este miércoles se han percibido más de cinco temblores de mediana magnitud y con poco tiempo de diferencia en Punta Arenas. El último de ellos ocurrió pasadas las 10:30 horas y llegó a una magnitud de 3,7, aunque uno de los más fuertes se registró a eso de las 04:15 horas, con una magnitud de 4,4 que despertó a los habitantes de esa zona del sur austral de Chile.

Cristian Farías, geofísico y experto en sismología, conversó con Meganoticias.cl y explicó a qué se debe esta seguidilla de movimientos telúricos en esa ciudad de la región de Magallanes.

Además, abordó la posibilidad de que estos temblores sean o no precursores de un evento más fuerte.

"Los sismos son de magnitud parecida"

En primera instancia, Farías destacó que "es difícil hablar de un enjambre de buenas a primeras. Acá si bien los sismos son de magnitud parecida, hay uno que sobresale de 4,4. Tú llevas 3 sismos interesantes previos y uno esperaría réplicas. Son como eventos más bien aislados de una forma, no pareciera ser un enjambre, porque pediría sismos más seguidos. Es una seguidilla, sin lugar a dudas".

Consultado sobre si estos sismos podrían ser precursores de algún evento más importante, detalló que "no se puede llegar y predecir, pero acá en particular es difícil, porque es una zona que tiene fallas superficiales, no es la zona que más está acumulando energía en el país. No tengo el argumento para decir que son precursores".

"Es menos común que tiemble harto y fuerte"

En cuanto a la zona puntual donde se han registrado los sismos, dijo que "es menos común que tiemble harto y fuerte. Las placas son distintas y se mueven distinto. No es tan sencillo como en el norte. No tiembla mucho y estas cosas llaman la atención".

Por último, indicó que el último gran sismo en Punta Arenas ocurrió en 1949 y que tuvo una magnitud de 7,5: "Hubo destrucción de unas casas y construcciones que estuvieron complicadas. Punta Arenas no quedó en el suelo, pero fue fuerte".

Fuente: meganoticias.cl

​



​



​