"ABRIENDO EL ALMA": PROFESIONALES DE LA SALUD Y TERAPEUTAS HOLÍSTICOS SE UNEN EN GRAN EVENTO DE CONFERENCIAS EN PUNTA ARENAS

El Centro Cultural Municipal "Claudio Paredes Chamorro" será el escenario de un evento transformador el próximo martes 16 de julio (feriado) desde las 14.30 horas. Bajo el nombre "Abriendo el Alma" y organizado por el colectivo Reencuentro Alma, esta iniciativa invita a la comunidad a explorar y reconectar con su energía interior, en un espacio dedicado al autoconocimiento y la espiritualidad.

Once destacados profesionales de la salud integrativa y terapias holísticas compartirán sus áreas de expertis para acercar a los asistentes a estos conocimientos, en cuatro bloques diferentes. “Dividimos el ciclo de charlas en cuatro bloques. Cada bloque habla de diferentes formas o maneras de abordar el mismo tema, que es que las personas somos integrales, que tenemos diferentes tipos de energías moviéndose al mismo tiempo en este cuerpo que no es sólo físico, sino también energético, y aquí cada terapeuta que es parte de este colectivo, que es Reencuentro Alma, se abre a su propia expertis”, afirmó Carolina Cofré, una de las creadoras de Reencuentro Alma y organizadora del evento.

Los bloques serán los siguientes:

Leyes Universales: Donde participarán Leandro Zúñiga, astrólogo y astrósofo autodidacta; Diego Aicón, astrólogo y tarotista; y Patricia Stivill, acompañante terapéutico y guía de baño de bosques y naturaleza.

Transgeneracional: En el cual participarán Carolina Cofré, terapeuta sistémica y complementaria y consteladora familiar; y Carolina Ruiz, terapeuta transgeneracional evolutivo y coach máster PNL.

Salud Integrativa: Donde estarán presentes Marcela Espinoza, médica y docente en medicina integrativa, quien viajará desde Concón especialmente para el evento; Geraldine Castillo, odontóloga integrativa y terapeuta complementaria; y Diego Vásquez, kinesiólogo holístico.

Volver al Cuerpo: En el cual participarán Romina Cofré, profesora de educación general básica e instructora de yoga; Jorge Iturra, masoterapeuta y bodyworker; y Daniela Jara, coach de hábitos.

Geraldine Castillo, quien también es parte de la organización de este colectivo y estará presente en el bloque de Salud Integrativa, realizó una invitación a participar del evento. “En el bloque de salud integrativa vamos a participar tres profesionales del área de la salud que además somos terapeutas complementarios, que llevamos un camino de alrededor de 4 o 6 años en promedio en que hemos transitado la salud desde el área integrativa”, señaló, destacando la presencia de la doctora Marcela Espinoza, quien viene desde Concón. “Ella es médico integrativa, catedrática de la Universidad Andrés Bello del área de salud integrativa, es terapeuta complementaria de distintas disciplinas”, explicó, agregando que en el bloque se explicarán las diferencias que existen entre el paradigma tradicional de la salud y el nuevo paradigma de la salud, además de las distintas disciplinas que estos profesionales desarrollan.

Jorge Iturra, masoterapeuta y bodyworker, quien estará presente en el bloque Volver al Cuerpo, señaló que “vamos a ver distintos aspectos de cómo el ser humano no está compuesto solamente por un cuerpo físico, por carne y hueso, o solamente su mente, sino por otros componentes, como lo emocional, lo energético más desde lo orgánico y también lo más sutil, la conexión con lo que no vemos. Entonces vamos a ver desde distintos enfoques cómo el ser humano puede desarrollar conexión primero con su cuerpo, no solamente físico, sino con todos los cuerpos, y cómo puede desarrollarse en estos aspectos”.

En el bloque Transgeneracional se abordará cómo influye el inconsciente familiar en el desarrollo de nuestra vida y por qué repetimos ciertos patrones familiares de manera automática; mientras que en el bloque de Leyes Universales, se abordará todo aquello que tiene que ver con el funcionamiento del Universo y cómo nos afecta a nuestra vida diaria.

El evento profundiza en el viaje del alma desde su ingreso en un cuerpo físico, considerado un vehículo sagrado lleno de desafíos durante la vida humana. La comprensión integral del cuerpo, la mente, las emociones y el cuerpo energético es fundamental para recuperar conocimientos que a menudo se han perdido en la vida moderna.

Es organizado por el colectivo Reencuentro Alma que ya ha realizado 3 encuentros previos en Espacio Tribal, donde la comunidad ha podido acceder a conocimientos integrales, a través de charlas y conversatorios, y terapias a bajo costo.

Este evento es de entrada gratuita, pero requiere invitación para participar. Las invitaciones estarán disponibles a partir del lunes 8 de julio en formato digital. Los interesados pueden solicitar su invitación escribiendo al WhatsApp +56 9 74829772 o al Instagram de @reencuentroalma, para coordinar su entrega y elegir entre participar en un bloque en particular o en el evento completo.

