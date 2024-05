LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA NATALES DISFRUTARON UNA VEZ MÁS DEL MALÓN BAILABLE ANIVERSARIO

​El lunes 27 de mayo en el marco de las actividades programadas para el Aniversario 113 de la ciudad de Puerto Natales, se llevó a cabo el “Malón Bailable 2024” organizado por la Municipalidad de Natales a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), el Programa Vínculos versión 17 y 18 y el apoyo de la Corporación Municipal de Cultura. Recordemos que este programa es ejecutado a través de convenio con la municipalidad y el Ministerio de Desarrollo Social y Familiar.

La iniciativa convocó a más de 250 adultos mayores de la comuna, que han participado en versiones anteriores y que contentos acuden a disfrutaron de música en vivo, baile y una rica once. Y por supuesto lo más importantes es reencontrarse con sus pares.

El objetivo del evento consiste en generar un espacio colectivo con el propósito de sensibilizar sobre las ventajas de participar en el programa, haciendo especial énfasis en el trabajo grupal, la vinculación con el entorno y el reconocimiento entre las diversas personas mayores que están participando.

Consultada la alcaldesa de la comuna, Antonieta Oyarzo Alvarado con respecto a la iniciativa señaló, que, “todas las actividades que hemos realizado enfocadas a crear espacios para nuestras adultas y adultos mayores siempre han tenido una gran convocatoria y se han desarrollado con mucho éxito. Una de esas actividades es este Malón Bailable, ya que quien de nosotros cuando era niña o niño no acompañó a sus padres o abuelos a un malón, sobre todo en el mes de los santos y de alguna manera evocamos esos malones que unían a la familia y los vecinos y vecinas”.

Por su parte la directora de DIDECO, Claudia Hernández Oyarzo comentó que, “esta es una de las actividades tradicionales de esta administración municipal, donde la invitación especial se hace a los adultos mayores forman parte del Programa Vínculos, para este año contamos con una cobertura de 107 usuarios, atendidos en dos versiones de este programa y además hacemos extensiva la invitación a los clubes de adultos mayores y las personas mayores en general de nuestra comunidad. La idea es propiciar un espacio para compartir, conocerse, ya que muchos de los integrantes del programa son personas que viven solas, que no tienen mayor contacto con sus pares, por lo que este ambiente es para vincularse tanto con otras personas como con instituciones”.

Finalmente el encargado del Programa Vínculos de la región de Magallanes, Fernando Epúlveda Vera destacó que, “esta es mi primera actividad en terreno en la comuna de Natales, vengo en representación del SEREMI de Desarrollo Social, estoy gratamente sorprendido por la convocatoria obtenida y es posible observar como los y las integrantes de distintos programas sociales trabajan en forma coordinada, en equipo, una gran familia municipal y es lindo ver los frutos en una actividad tan linda como este malón”.





