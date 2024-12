ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA BUSCA PROTEGER 648 HECTÁREAS DEL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

​En una innovadora colaboración público-privada, se presentó un ambicioso Plan de Conservación para proteger la Reserva de la Biósfera Torres del Paine. Este emblemático sitio, reconocido como la “Octava Maravilla del Mundo” y declarado por la UNESCO en 1978, enfrenta serias amenazas debido al cambio climático, la agricultura no sostenible, el turismo en aumento y la presencia de especies exóticas.



El plan, impulsado por The Nature Conservancy, TNC, y Explora, junto a CONAF, la Municipalidad de Torres del Paine y otros actores públicos, privados, busca salvaguardar 648 mil hectáreas con un enfoque innovador y sostenible. Las estrategias abordan seis áreas críticas: ganadería regenerativa, manejo de incendios, control de especies exóticas, sequía, turismo sostenible y gobernanza, con metas concretas fijadas para el año 2030.



“Con más de 70 años dedicados a la conservación, sabemos que para enfrentar las crisis de pérdida de biodiversidad y cambio climático se requiere la colaboración de múltiples actores. Es mediante alianzas estratégicas con comunidades locales, el sector público y privado, la academia y la sociedad civil que podemos generar un impacto significativo para la conservación de la Patagonia y su cultura. Este es nuestro compromiso con la Reserva de la Biósfera Torres del Paine”, señaló Juan José Donoso, director ejecutivo de TNC en Chile.



El plan busca proteger ecosistemas esenciales como los bosques magallánicos de lenga, ñirre y coigüe, humedales, ríos y la estepa patagónica, además de especies emblemáticas como el huemul y el puma. También abarca la conservación del patrimonio cultural, incluyendo la cultura estanciera y los vestigios arqueológicos y paleontológicos del lugar.



El presidente de Explora, Maximiliano Ibáñez, explicó que “hace 30 años, Explora nació como una forma de explorar territorios remotos. En el camino, entendimos que ese propósito solo cobraba sentido si la exploración estaba al servicio de la conservación. Por eso, hemos enfocado nuestros esfuerzos en proteger territorios íconos como Torres del Paine, colaborando con instituciones como TNC para hacerlo posible”.



El proceso de planificación, desarrollado entre 2022 y 2024, incluyó la participación de ganaderos, comunidades locales, entidades gubernamentales y académicas. Este trabajo colaborativo permitió abordar los desafíos del territorio de manera integral y con visión de futuro.



En este sentido, Sara Adema, gerente de la Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine, destacó la importancia de este esfuerzo conjunto. “Proteger la Reserva de la Biósfera Torres del Paine no solo asegura la conservación de su biodiversidad, sino que también refuerza su valor como ícono cultural y natural. Es un ejemplo de cómo la colaboración público-privada puede liderar un cambio real hacia un desarrollo sostenible en la Patagonia. Desde HYST, estamos comprometidos en ser parte de este esfuerzo transformador”.



En tanto, Ricardo Quilaqueo, coordinador nacional de Reservas de la Biósfera de CONAF, agregó que “estamos cerrando un proceso participativo que será el pilar fundacional de una nueva etapa para la Reserva. Este esfuerzo refuerza su capacidad para cumplir con los preceptos del programa Hombre y Biosfera de UNESCO, asegurando la conservación de este tesoro mundial para las generaciones presentes y futuras”.



Este plan no solo establece un modelo para la gestión y conservación sostenible de Torres del Paine, sino que también sienta las bases para replicar esta iniciativa en otras regiones, reafirmando a la Patagonia como un referente global en conservación y turismo regenerativo.