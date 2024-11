ANUNCIAN EL LANZAMIENTO DEL CAMPEONATO NACIONAL FEMENINO DE VOLEIBOL U15

​Este martes, se llevó a cabo el lanzamiento oficial del Campeonato Nacional femenino de Voleibol U15 en dependencias de la Alcaldía de Punta Arenas, con la asistencia del alcalde de la comuna, Claudio Radonich, el coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, Jonathan Mansilla, y el presidente de la Asociación regional de Voleibol de Magallanes, Bladimiro López.



El apoyo a este campeonato es una iniciativa que busca fortalecer el deporte del voleibol piso en nuestra comuna, y que se suma como segundo torneo de la disciplina patrocinado y co-organizado por nuestra fundación el presente año, habiéndose realizado el mes de septiembre la Copa Magallanes U13, que congregó a 20 equipos en 3 días de competencia. De esta forma, se aspira a apoyar el desarrollo y difusión del voleibol piso en nuestra comuna, en un esfuerzo por promover y masificar su práctica, dando además la oportunidad a deportistas locales, de participar de una competencia de carácter nacional realizada en nuestra ciudad, sin tener que viajar fuera para ello.



Para este encuentro, se espera la participación de 120 deportistas, con 8 equipos provenientes de La Serena, San Felipe, Linares, Araucanía, Lib. Bernardo O´Higgins, Los Ríos, Chiloé, además de Magallanes. Esta es una instancia clave para el voleibol en nuestra comuna, que permite visibilizar una disciplina practicada por un gran número de deportistas locales, además de ofrecer una oportunidad a la comunidad de asistir a tres días de encuentro competitivo de alto nivel en la categoría Sub 15.



Este torneo se celebrará los días viernes 29, sábado 30 de noviembre y domingo 1 de diciembre del presente año, de manera simultánea en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, ubicado en calle Uruguay N° 01560 y el Gimnasio polideportivo 18 de septiembre, ubicado en calle Salvador Allende N° 020.



Los partidos comenzarán el día viernes a las 17:00 horas, mientras que los días sábado y domingo se realizarán a partir de las 09:00 hrs. Así mismo, el torneo contará con una ceremonia de inauguración que tendrá lugar el día sábado 30 a las 18:00 hrs. en el gimnasio fiscal, en que se dará la bienvenida a los competidores. La entrada es liberada para el público asistente en ambos gimnasios, y se extiende la invitación a asistir durante los tres días de competencia.



El campeonato es organizado por la Fundación Municipal de Deportes de Punta Arenas y la Asociación Regional de Voleibol Magallanes, y cuenta con la colaboración de la Federación nacional de la disciplina. Así mismo, cuenta con la colaboración del IND, quienes facilitan los recintos de competencia.



Durante el anuncio de esta tercera edición del campeonato municipal, el alcalde Claudio Radonich indicó: “Estamos muy contentos y quiero dar gracias a la Municipalidad y a la Fundación Municipal de Deportes, que han permitido que podamos tener eventos de primer nivel en nuestra ciudad y que nuestros deportistas no tengan viajar fuera para medirse con sus pares en campeonatos de este tipo.



Así mismo, extendió una invitación al público a apoyar a los deportistas locales y a disfrutar del evento: Este es un nacional sub 15 femenino de un deporte que con orgullo podemos señalar que ha tenido un resurgimiento en nuestra ciudad. La Fundación Municipal ha estado colaborando para que se multipliquen los deportistas del voleibol, por lo que la invitación está hecha, el ingreso a los partidos es totalmente gratuito tanto en el polideportivo como en el gimnasio fiscal, y esperamos la comunidad pueda sumarse a esta actividad.”



Sobre el particular, Bladimiro López, presidente de la Asociación Regional de Voleibol de Magallanes, señaló: “Este es el evento más importante a nivel nacional de la categoría U15 en la modalidad femenina, que se disputa y tenemos la satisfacción de tener este evento en Punta Arenas, capital regional de Magallanes, y efectivamente vienen asociaciones de todo el resto del país. Es una fiesta del voleibol y nosotros invitamos desde ya a toda la comunidad a disfrutar de este hermoso deporte en los gimnasios Fiscal y Polideportivo, así que esperamos que la gente nos apoye, que vea este espectáculo, y que en esta ocasión ha sido apoyado por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas, a quien agradecemos”.



Por su parte, Jonathan Mansilla, coordinador de la Fundación Municipal de Deportes, señaló en la instancia: “Participan 8 equipos de todo el país, lo que nos tiene muy contentos, el promover instancias de participación nacional en nuestra comuna. Nos llena de orgullo contar con este nacional, sobre todo en un deporte con tanta participación como lo es el voleibol actualmente”.



De esta forma, este Campeonato de carácter nacional se consolida como un encuentro competitivo clave en el calendario de actividades apoyadas por la Fundación Municipal de deportes el presente año, que se suma al campeonato U13 realizado el pasado mes de septiembre.

​



Programación de los partidos.

El campeonato contará con tres días de competencia, según la siguiente programación:

- Viernes 29:

GIMNASIO FISCAL

N° Hora Partido Fase

1 17:00 Los Ríos vs Chiloé Clasificación

2 19:00 Magallanes vs La Serena Clasificación



GIMNASIO POLIDEPORTIVO 18 SEPTIEMBRE

N° Hora Partido Fase

3 17:00 San Felipe vs Linares Clasificación

4 19:00 Araucanía vs O'Higgins Clasificación



- Sábado 30:

GIMNASIO FISCAL

N° Hora Partido Fase

5 9:00 La Serena vs Chiloé Clasificación

6 11:00 Magallanes vs Los Ríos Clasificación

9 15:00 La Serena vs Los Ríos Clasificación

I 18:00 Inauguración

10 19:30 Magallanes vs Chiloé Clasificación



GIMNASIO POLIDEPORTIVO 18 SEPTIEMBRE

N° Hora Partido Fase

7 9:00 San Felipe vs Araucanía Clasificación

8 11:00 Linares vs O'Higgins Clasificación

11 15:00 Linares vs Araucanía Clasificación

12 19:30 San Felipe vs O'Higgins Clasificación



- Domingo 1:

GIMNASIO FISCAL

N° Hora Partido Fase

13 9:00 1° Grupo A vs 2° Grupo B Semifinal 1

14 11:00 1° Grupo B vs 2° Grupo A Semifinal 2

17 15:00 Perdedor P13 vs Perdedor P14 3° y 4°

18 17:00 Ganador P13 vs Ganador P14 1° y 2°

P 19:00 Premiación



GIMNASIO POLIDEPORTIVO 18 SEPTIEMBRE

N° Hora Partido Fase

15 9:00 3° Grupo A vs 3° Grupo B 5° y 6°

16 11:00 4° Grupo B vs 4° Grupo A 7° y 8°

​



El evento contará con entrada liberada sus tres jornadas en ambos recintos, y se invita a toda la comunidad de Punta Arenas a asistir para apoyar a los deportistas y disfrutar de la competencia. Las competencias contarán, además, con streaming oficial, que transmitirá en vivo los partidos que se realicen en el Gimnasio Fiscal.



Como Fundación Municipal de Deportes, invitamos a la comunidad a mantenerse informada a través de nuestros canales de comunicación oficiales sobre esta gran instancia competitiva y a seguirnos en nuestras redes sociales.