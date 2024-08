ATENCIÓN MAGALLANES: REGIONAL Y COMUNALES DEL COLEGIO DE PROFESORES MÁS FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN PARALIZAN EL 7 DE AGOSTO

Así lo confirmó la Presidenta del Regional del Colegio de Profesoras y Profesores, Alicia Aguilante, debido al Agobio, Acoso, Maltrato y Agresiones que sufren casi a diario, por parte de jefaturas, direcciones, autoridades, apoderados y alumnos.





Además en las últimas horas se han sumado a la paralización nacional: las y los funcionarios Municipales de la Educación agrupados en la CONFUCEM; las y los Asistentes de la Educación organizados en la AEFEN más las y los estudiantes de las Pedagogías de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.





RAZONES DEL PARO

​



Recordemos que el Gremio Docente, llamó a una movilización a nivel nacional, cansados del Agobio, Acoso, Maltrato y Agresiones que sufren casi a diario, por parte de jefaturas, direcciones, autoridades, apoderados y alumnos.

​



En el primer semestre del 2024 el Profesorado nacional sufrió la pérdida de dos colegas, Katherine Yoma y Albano Muñoz, víctimas de agresiones y acoso. En el caso de la profesora de Antofagasta, por agresiones de una alumna y su apoderado; y por acoso laboral, sicológico y maltrato de la Directora en el caso del profesor de Molina, Maule. Si bien el 5 de junio ingresó al Congreso el proyecto de ley denominado “Convivencia, buen trato y bienestar educativo”, se espera una tramitación rápida.

​



Además, el profesorado denuncia el Agobio que implica la actual Evaluación Docente, a la que deben dedicar horas destinadas a su descanso, sistema que no cuenta con una plataforma adecuada, poco transparente en la entrega de resultados y no cumplen con los plazos de entrega de ellos.

​



El no pago de los sueldos al día, cotizaciones declaradas pero no pagadas, demora de años en el pago del Bono al Incentivo al Retiro, el no pago de las menciones de las y los Educadores de Párvulo y Diferenciales, no contar con el material pedagógico a tiempo, desempeñarse en establecimientos con infraestructura crítica, que los municipios destinen los dineros de educación a otras áreas, entre otros, es abuso y maltrato.

​



Y por supuesto, la Deuda Histórica, refleja la indolencia por 43 años de todas las autoridades y del Estado de Chile, para más de 60 mil Docentes que esperan esta reparación, hoy todos ellos personas mayores con pensiones de miseria. Recordemos que en su última cuenta pública el Presidente Boric reiteró, por tercera vez, el envío del proyecto de ley de reparación, cosa que aún no sucede.

​