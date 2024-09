CADEM: 84% CREE QUE COMPORTAMIENTO DE LUIS HERMOSILLA ES FRECUENTE Y 82% NO CONFÍA EN PODER JUDICIAL

La última entrega de la encuesta Cadem, correspondiente a la quinta semana de agosto, reveló una baja valoración de la justicia en Chile, en una semana marcada por la formalización del abogado Luis Hermosilla en el marco del Caso Audio.

En concreto, el sondeo muestra que sólo el 10% evalúa positivamente al Poder Judicial (PJUD) y el 77% piensa que no asegura igualdad ante la ley. Además, al 82% no le genera confianza.

Asimismo, el 74% no cree que los procedimientos del PJUD sean claros y transparentes, mientras que 73% cree que no es eficiente.

Entre otros indicadores, 65% no la considera una institución moderna, 65% dice que no es imparcial y 59% no cree que sea completamente autónomo.

Puntualmente, el 49% responsabiliza a los jueces de que la justicia no funcione como se esperaría, 44% a las leyes, 37% al gobierno y, por último, 36% a la fiscalía y fiscales.

Caso Audio

Respecto al Caso Audio en particular, 86% supo que el abogado Luis Hermosilla quedó en prisión preventiva. A su vez, el 85% opina que fue una medida correcta y justa.

En ese sentido, el 84% piensa que el comportamiento del abogado Hermosilla no es un hecho aislado sino que es una práctica frecuente entre los abogados.

Boric cierra agosto con la mejor aprobación en casi dos años

Al margen, en la última semana de agosto, 35% (+1pto) aprueba y 56% (-3pts) desaprueba la gestión de Gabriel Boric.

De esta forma, la aprobación del Presidente cierra agosto en 36%, el nivel más alto desde septiembre del 2022, mes del plebiscito de salida.

Fuente: biobiochile.cl



