CADEM: BACHELET IGUALA A JOSÉ ANTONIO KAST EN PREFERENCIA PRESIDENCIAL

​Al presentarle a los encuestados la siguiente interrogante: "Con excepción del Presidente Boric, ¿Me podría decir quién le gustaría que fuera el próximo presidente de Chile?", se obtuvo que en el promedio de agosto, Michelle Bachelet iguala a José Antonio Kast, ambos con 11% de las preferencias, mientras que Evelyn Matthei lidera la encuesta con 21%.



Lo anterior, representa un crecimiento del 2% para Bachelet y Matthei en comparación al promedio de julio, mientras que Kast mantuvo el mismo porcentaje que el mes pasado.



Escenarios en posible segunda vuelta: Evelyn Matthei



Frente a la consulta: "Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran… ¿Por quién votaría Ud.?", la elección más pareja se daría entre Evelyn Matthei (49%) y Michelle Bachelet (45%), escenario en el cual un 1% "no votaría" y 5% "no sabe" por quién lo haría.



Además, se obtuvieron las siguientes respuestas para los siguientes posibles escenarios de segunda vuelta presidencial:



Evelyn Matthei (61%) y José Antonio Kast (22%), 3% "no votaría" y 14% "no sabe" por quién lo haría.

Evelyn Matthei (63%) y Camila Vallejo (26%), 1% "no votaría" y 10% "no sabe" por quién lo haría.

Evelyn Matthei (59%) y Carolina Tohá (30%), 3% "no votaría" y 8% "no sabe" por quién lo haría.

Evelyn Matthei (61%) y Tomás Vodanovic (25%), 2% "no votaría" y 12% "no sabe" por quién lo haría.

Evelyn Matthei (65%) y Mario Marcel (22%), 2% "no votaría" y 11% "no sabe" por quién lo haría.



Escenarios en posible segunda vuelta: José Antonio Kast



Frente a la consulta: "Si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo y los candidatos fueran… ¿Por quién votaría Ud.?", Michelle Bachelet (52%) derrotaría a José Antonio Kast (38%) en un escenario en el cual un 2% "no votaría" y 8% "no sabe" por quién lo haría.



Además, se obtuvieron las siguientes respuestas para los siguientes posibles escenarios de segunda vuelta presidencial:



José Antonio Kast (22%) y Evelyn Matthei (61%), 3% "no votaría" y 14% "no sabe" por quién lo haría.

José Antonio Kast (46%) y Camila Vallejo (35%), 3% "no votaría" y 16% "no sabe" por quién lo haría.

José Antonio Kast (42%) y Carolina Tohá (42%), 2% "no votaría" y 14% "no sabe" por quién lo haría.

José Antonio Kast (43%) y Tomás Vodanovic (38%), 2% "no votaría" y 17% "no sabe" por quién lo haría.

José Antonio Kast (43%) y Mario Marcel (34%), 3% "no votaría" y 20% "no sabe" por quién lo haría.



Aprobación y desaprobación presidencial



Preguntados por: “Independiente de su posición política, ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gabriel Boric está conduciendo su Gobierno?”, un 37% de los encuestados manifestó que aprueba la gestión del Mandatario y un 55% que la desaprueba. Además, el 4% “ni aprueba ni desaprueba”; y un 4% “no sabe / no responde”.



Variación respecto a la encuesta pasada



Lo anterior muestra un ascenso de un 2% en la aprobación a la gestión del Presidente Boric, mientras que la desaprobación a la gestión del Mandatario disminuyó en un 2%, respecto a la misma consulta realizada el pasado 2 de agosto.



La encuesta fue elaborada con los datos entregados telefónicamente por hombres y mujeres de 18 o más años, habitantes de las 16 regiones del país, logrando 707 casos efectivos de un total de 6.995 llamados realizados. Esto representa una tasa de éxito de un 10,1%.

