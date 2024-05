CICLO DE CHARLAS DESTACA EL RESCATE DEL PATRIMONIO INDUSTRIAL EN MAGALLANES Y EL MUNDO

​En el auditorio Ernesto Livacic de la Universidad de Magallanes (UMAG) se realizó el IV Ciclo de Urbanismo y Territorio “Patrimonio Industrial, Gestión y Reconocimiento: experiencias y casos”, organizado por académicos del Departamento de Arquitectura de la casa de estudios superiores.

La actividad se enmarcó dentro de los proyectos Fondecyt 1200469 “La industria del petróleo en Chile: territorio, ciudad y arquitectura. Construcción de un patrimonio industrial de dimensión nacional” y Fondecyt 11221055 “Formas de hábitat colectivo en el Estrecho de Magallanes. Estrategias de implantación, formas de ocupación y morfología del espacio residencial en su espacio litoral durante el siglo XX”, a cargo de los académicos Dr. Boris Cvitanic y Dr. Daniel Matus, respectivamente.

Este IV ciclo contó con las presentaciones de arquitectos y profesionales ligados a la documentación y rescate del patrimonio industrial a nivel global, provenientes de Venezuela, Alemania, España y Chile.

El primer bloque del ciclo estuvo enfocado en presentar las problemáticas del patrimonio industrial, con las exposiciones de la Dra. María Pilar Biel (Universidad de Zaragoza, España), Dra. Alejandra Brito (Universidad de Concepción) y el Dr. Daniel Matus (Universidad de Magallanes). En tanto, el segundo espacio se enfocó en las experiencias y casos de rescate patrimonial a nivel global, con las presentaciones de la Dra. Marion Steiner (TICCICH Internacional - UCHILE), Mg. Lucía Sánchez (TICCIH Venezuela – UNIACC) y Mg. Daniela Ambrosetti (Universidad de Magallanes).

“Existe una reivindicación desde la población que vive en comunidades mineras como ex cuencas, que no trabaja actualmente en la explotación de minerales, pero mantiene el legado de la lucha obrera pasada. Destaco el trabajo de la ciudad de Lota, aquí en Chile, con una mesa ciudadana fuertemente enfocada en rescatar el patrimonio, la cultura y el turismo, con mucha fuerza femenina. Son experiencias que regiones como la provincia de Ruhr en Alemania o Magallanes pueden tener como ejemplo ya que, si bien es un pasado incómodo y doloroso, se retoma desde la voluntad de querer mejorar la calidad de vida”, expresó la Dra. Marion Steiner.

“Destaco el trabajo de rescate de patrimonio y documentación que se está haciendo en Magallanes por estructuras de su industria que comienzan a desaparecer por acción natural o humana. Hay que poner en valor toda la influencia que tuvo este pasado no solo desde el punto de vista industrial, sino en todo el impacto social que tiene como ordenamiento del territorio, a nivel cultural e inmaterial, que son puntos en común entre el extremo sur y norte de América Latina”, comentó Lucía Sánchez, quien expuso sobre la experiencia venezolana de la industria del petróleo.

El Dr. Daniel Matus, uno de los organizadores del ciclo de charlas, destacó que “esta actividad representa la consolidación de estos proyectos Fondecyt, a través de los que buscamos integrar la mayor cantidad de aspectos académicos posibles para una efectiva vinculación con el medio. Incluir a instituciones como el Ministerio de Educación, de Vivienda y Urbanismo, las municipalidades y empresas como ENAP, para nosotros es importante, así como también para establecer vínculos con la sociedad civil. Siempre se hace necesario por lo demás realizar una reflexión sobre el territorio y fortalecer nuestras redes”.

Por su parte, el Dr. Boris Cvitanic agregó que “estas actividades representan una oportunidad única de enlazar la investigación científica con la docencia de pre y posgrado que desarrollamos académicos del Departamento de Arquitectura, en este caso en particular sobre la base de la divulgación y de conocer experiencias internacionales que dan cuenta de las posibilidades de manejo y gestión de las diversas expresiones patrimoniales materiales que tenemos en la región en torno a la industria del petróleo”.







​