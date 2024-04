COMISIÓN DE TRANSPORTES APRUEBA EN GENERAL PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE EL CONTROL BIOMÉTRICO EN AEROPUERTOS

​De manera unánime, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones aprobó en general, un proyecto de ley presentado por el diputado independiente, Carlos Bianchi, que busca establecer el control biométrico a los pasajeros de vuelos nacionales e internacionales, con el fin de identificar de manera fehaciente la identidad de quienes transitan en los aeropuertos.



"Esta es una buena noticia para el país. No es posible que sólo se siga entregando el carnet de identidad, y no haya mayor rigurosidad en los controles de las personas que transitan y viajan por nuestro país. Ahora son los aeropuertos, pero esto hay que ampliarlo, sin lugar a dudas, a buses, al transporte marítimo. Hoy día la crisis de seguridad, la realidad de nuestro país nos obliga a perfeccionar y mejorar los controles de los pasajeros ", explicó el diputado Bianchi.



El parlamentario sostuvo que "durante la discusión de la iniciativa le manifesté al gobierno nuestro malestar, porque veíamos que no hay una reacción proactiva inmediata para abordar un tema de la mayor urgencia, como es el tema de seguridad. Ahora viene un proceso de un mes para presentar y debatir las indicaciones, que buscan mejorar e incorporar otros aspectos a este proyecto de control biométrico".



La propuesta, anunciada como una medida para mejorar el control migratorio entre regiones, permitiría la suscripción de convenios con entidades clave, como el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones de Chile. Asimismo se subraya que esta iniciativa se llevará a cabo con un estricto resguardo de la privacidad de los datos personales de los pasajeros.



Finalmente, contempla la utilización de la autenticación biométrica, abarcando aspectos como la imagen de retina o iris, la huella digital y la geometría facial.