CONCEJAL GERMÁN FLORES ENTREGÓ SU APOYO AL ALCALDE RADONICH Y EXPRESÓ SU DESEO DE IR A LA REELECCIÓN

“Quiero señalar que he decidido no ser candidato a acalde por Punta Arenas y desde este momento respaldo públicamente la reelección Claudio Radonich, pues estoy consciente del trabajo que ha realizado en estos dos períodos, que no han sido fáciles, pero aun así, ha logrado tener una gestión que es admirada y respaldada por la ciudadanía, quienes al final del día, valoran su trabajo y su dedicación por nuestra querida comuna y no tengo duda que será reelecto”.

Con estas palabras, el actual concejal de la comuna Germán Flores le entregó su respaldo al alcalde, quien irá a la reelección. Tras el apoyo, Flores anunció que tomó la decisión de ir a la reelección como concejal y de esta manera, pueda acompañar y respaldar la futura administración de Radonich al mando del Municipio, candidatura que la hará en calidad de independiente en la lista de Renovación Nacional.

“Tengo todas las ganas de seguir trabajando por nuestra comuna y sus habitantes, por su desarrollo, el bienestar y por la seguridad ciudadana, pero claro, eso no sólo depende de mí, dependerá de la ciudadanía, quienes el día de la elección juzgarán mediante su voto la labor que he desempeñado durante estos años en nuestra querida ciudad”, apuntó.

“Mi decisión de respaldar a Claudio, se basa en su trabajo y su entrega que ha tenido por Punta Arenas, pero principalmente, por la transparencia y la probidad de cómo ha llevado su administración. Pero también su trabajo se ha visto materializado en proyectos de uso público y, hoy al caminar por las veredas de sectores como Barrio San Miguel, 18 de Septiembre, Barrio Croata, Eusebio Lillo, el centro, entre otros sectores, se evidencian los avances en obras públicas. Se han recuperado áreas verdes, plazoletas y parques” señala el concejal.

Más adelante, destaca la labor en conjunto que han desarrollado en materia de seguridad ciudadana, destacando un hecho relevante como fue formar una mesa de trabajo en conjunto entre la Fiscalía, Carabineros, PDI, Aduana y el Diputado Bianchi, en donde se busca, por ejemplo, exigir por Ley, la nómina de pasajeros a las líneas aéreas, de manera de saber que personas están llegando a la región.

“Mi apoyo a Radonich y me interés de ir a la reelección, se basa en que aún tenemos iniciativas que están en etapa de ejecución y otras que aún no se comienzan a ejecutar. Una de ellas es poder convertir al sector de Kon Aike, en una especia de “mini aduana”, en donde pretendemos instalar un pórtico lector de patentes y en lo posible contar con la presencia de Carabineros, PDI y Aduana. Prontamente inauguraremos una caseta de seguridad ciudadana en el sector de Archipiélago de Chiloé, un sector en el sur de nuestra ciudad que merece estar resguardado”, agregó.

Seguidamente, Germán Flores expresó que en esta administración se creó la Dirección de Seguridad Ciudadana y recuerda que, en el año 2016, estaban instaladas seis cámaras de televigilancia, de las cuales funcionaban tan solo 3. Hoy existen 30 cámaras y dentro de las próximas semanas se van a incorporar otras 20, sumando un total de 50, que son controlada las 24 horas del día y los siete días de la semana.

Junto al Alcalde, hemos dado una lucha contra de los clandestinos, estamos preocupados por el ingreso de la droga a la zona, por eso, estamos buscando iniciativas que permitan a los organismos, como es Aduana, contar con instrumento tecnológicos para controlar y detectar el tráfico de la droga. “Queremos una ciudad más segura pues nuestros vecinos merecen vivir sin temor, no podemos perder lo que aún tenemos, aquella ciudad en donde podemos caminar tranquilo sin temor a ser asaltados, ni mucho menos ver en el futuro nuestras casas con puertas y ventanas reforzadas con rejas”, indica.

Flores agrega que hay proyectos pendientes que el alcalde Radonich impulsó, como es el polideportivo que fue rechazado y que supuestamente se iba a levantar en el sector de Río de los Ciervos, se pregunta dónde está ese proyecto, si está o no el terreno y si cuenta con luz, gas, agua y alcantarillado, “lamento decir que no hay nada y perdimos tres años, espero que obras como estas se puedan ejecutar en un nuevo período”, apunta.

Respecto a su labor en este tiempo, el concejal Flores expresa que durante estos años ha levantado iniciativas tales como, la iluminación al aeropuerto, que espera se concluya en el 2025; la rebaja del 50% que hoy tiene los adultos mayores de 60 años al momento de renovar su licencia de conducir; el seguro contra incendio y daños que tienen los inmuebles que están en comodatos con las juntas de vecinos; el trabajo con los vecinos y con los adultos mayores y su despliegue territorial por las poblaciones, barrios y calles de la ciudad, pero sobre todo, su lucha contra los clandestinos y el ingreso de la droga a la zona. “Impulsé la creación de la Fundación de Deporte de nuestro municipio, de igual modo, junto al ex colega Aguilante, dimos vida al nacimiento de la Comisión de Seguridad Ciudadana, la cual hoy presido”.

Finalmente, el concejal Germán Flores, junto con reiterar el respaldo a la reelección de Claudio Radonich, agradeció a Renovación Nacional, partido que le abrió las puertas para ser incorporado como independiente dentro de la lista de candidatos de esta colectividad.

