CONCEJAL GERMÁN FLORES: “PRESIDENTE BORIC AÚN NO CUMPLE SU COMPROMISO CON EL PUEBLO CHILOTE”

A un mes de cumplirse una nueva conmemoración de la Toma de Posesión del Estrecho de Magallanes, aún no hay certeza de que este 21 de septiembre sea feriado regional, ello, pese al compromiso asumido por el Presidente Gabriel Boric en su última visita a la región durante el mes de junio, oportunidad en la cual señaló, que se enviaría un mensaje presidencial, para que esta trascendental fecha sea declarada como feriado regional.



“Aquí hay un compromiso del Presidente Boric, que también lo hizo siendo diputado, el cual es resaltar y reconocer la hazaña realizada por los tripulantes de la Goleta el 21 de septiembre de 1843, decretando esta fecha, como un feriado regional permanente, zanjando así una deuda histórica que tiene el Estado de Chile desde hace 181 años”, señaló el concejal Germán Flores, quien junto al diputado Carlos Bianchi, al Gobernador Regional Jorge Flies, el alcalde Claudio Radonich y representantes del pueblo chilote, han estado impulsando esta iniciativa.



Flores recordó que el año pasado, el Gobierno se excusó de no haber presentado un proyecto por estar contra el tiempo, pero que durante el presente año se ha seguido insistiendo desde enero en adelante para que el ejecutivo cumpla con esta promesa, por lo que esta vez no puede haber excusas, al menos por falta de tiempo.



“Yo llamo con mucho respeto al Presidente Gabriel Boric a cumplir su palabra con la región de Magallanes y en especial con el pueblo chilote, el conoce la historia de esta gesta y sabe del significado que tiene para la nación el haber anexado toda la Patagonia a territorio chileno, gracias a la proeza de los hombres y mujeres de la Goleta Ancud”, indicó el edil de Punta Arenas.



Finalmente, el concejal Germán Flores, señaló que en las últimas horas tomó contacto con el diputado Carlos Bianchi para conocer si el oficio, remitido desde la Cámara de Diputados, y dirigido al Presidente Boric con fecha 6 de agosto tuvo algún tipo de respuesta respecto al compromiso adquirido, ante lo cual, se le fue informado por parte del parlamentario, que aún el ejecutivo no ha ingresado ningún proyecto que declare feriado regional el 21 de septiembre.