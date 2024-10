CURSO DE DERECHOS HUMANOS EN EL ÚLTIMO RINCÓN DEL MUNDO

​Durante esta semana se desarrolló en la comuna de Cabo de Hornos una nueva versión del Curso de Derechos Humanos y Técnicas de Intervención Policial, coordinado y ejecutado por la Sección Regional de DD.HH. de la Zona Magallanes y la Antártica Chilena. En esta oportunidad, la capacitación fue dirigida a personal de la Capitanía de Puerto de Puerto Williams de la Armada y la 4ª Comisaría Puerto Williams (F) de Carabineros, reafirmando que esta importante materia debe ser divulgada por todos los rincones del país, buscando una concientización de todos los funcionarios institucionales y así también de otras Fuerzas Armadas.



En el desarrollo de la presente capacitación, participó por primera vez, como Instructora de DD.HH. aplicados a la función Policial, la Cabo 1° Daniela Soto Rocha de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas de la III Zona Naval, además se contó con la presencia vía telemática de la Sede Regional del Instituto Nacional de DD.HH. y la Fiscalía Local de Punta Arenas. También, de forma presencial expuso sobre la vinculación de los Derechos Humanos con el proceso penal, el Defensor Penal Público más austral de nuestro país Julio Toledo Rocha y por último el Juzgado de Letras y Garantía de Cabo de Hornos, mediante su secretario titular Ricardo Herrera Castillo, quien abordó la temática de los DD.HH. de las personas mayores y de avanzada edad.



La cultura de los pueblos es una materia importante en los cursos de DD.HH. ya que entender el contexto histórico de cada lugar lo que busca es sensibilizar al personal participante, para lograr esta sinergia se materializó una visita al Museo Yagan USI, donde su Director Alberto Serrano Fillol realizó un recorrido por los principales hitos relevantes de la historia local, relacionados a materias de DD.HH., como es el caso de las vulneraciones sufridas por los pueblos Yagan y Selk'nam, junto a relevantes consideraciones adoptadas por nuestro país en el marco del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.



El Director del Museo Yagan USI de Puerto Williams destaca la importancia de conocer la cultura e historia de la zona: “Nos parece una instancia muy importante, porque es necesario sensibilizar a los funcionarios y residentes temporales de Puerto Williams, acerca de la historia y situación sociocultural presente del archipiélago, ya que al ser población flotante no conocen muchas veces el contexto local. Conocer eso de buena forma es necesario para la correcta aplicación del marco legal referente a las poblaciones originarias del territorio, en particular el pueblo Yagan”.



El Defensor Penal Público de la zona Julio Toledo Rocha también valoró mucho la instancia y el ambiente que se generó con los funcionarios: “Me ha dejado plenamente conforme mi participación. La audiencia era adecuada, se podía hacer una conversación personalizada con los participantes, eso no es común y es muy importante. Pudimos conversar los temas directamente con los participantes, los cuales además se mostraron interesados y participativos. Eso motiva al expositor y crea un ambiente enriquecedor para ambas partes, tuvimos un ambiente grato y un tiempo más que prudente para desarrollar nuestra temática”.



El Jefe de la Sección regional de DD.HH. y Protección de la Familia de la Zona Magallanes y la Antártica Chilena, Mayor (J) Juan Pablo Gatica agradeció la instancia, destacando la participación y lo austral del curso: “Durante la semana pasada realizamos una nueva versión del curso de DD.HH. aplicable a la función policial en Puerto Williams, donde tuvimos participación de Carabineros de la 4ª Comisaría y personal de la Armada de Chile. En esta oportunidad tuvimos la participación de distintos entes públicos tanto presencial como de forma telemática, como fue el Instituto Nacional de DD.HH. con su sede regional, el secretario del Tribunal de Puerto Williams; también pudimos conocer el Museo Yagan USI. Estamos muy agradecidos por la participación de los funcionarios y de aquellos que nos capacitaron en el curso más austral que ha desarrollado la sección este año







