EXHIBEN LIENZOS CON LEMAS CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

​En el marco de un nuevo Día Internacional contra el Trabajo Infantil, durante esta jornada se desarrolló una exhibición de lienzos y trabajos artísticos elaborados por niños, niñas y adolescentes de diferentes establecimientos educacionales de la región.

La instancia fue coordinada por los integrantes del Comité Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CRETI) Magallanes, que congrega a cerca de 30 instituciones comprometidas con la eliminación de este flagelo, para lo cual coordina diferentes acciones de difusión, prevención y detección.

Para llevar a cabo esta exhibición, realizada en la sala Austral de la Zona Franca, se desarrollaron una serie de talleres realizados con las y los estudiantes y sus educadores a fin de explicarles y concientizarles sobre las situaciones que podrían constituir una vulneración a sus derechos contra lo que significa colaborar con tareas del hogar.

Así, el enfoque de la campaña de este año tiene una especial mirada de género. En ese sentido, se ha reafirmado la difusión en torno a lo que significa el trabajo doméstico y sus repercusiones, principalmente, en las niñas que viven esta situación.

Sobre esto, la SEREMI del Trabajo, Doris Sandoval Miranda, reflexionó que “el trabajo doméstico no remunerado, es trabajo. Por ello, estamos concretando nuevos derechos laborales, para que hombres y mujeres puedan compatibilizar las labores de cuidado con el trabajo remunerado; de forma tal, que las tareas domésticas, no recaigan sobre las niñas y niños. Avanzar en trabajo decente, con mejores condiciones laborales; constituye también un aporte en la erradicación del trabajo infantil, pues favorece y permite que las familias trabajadoras, puedan hacerse cargo de forma adecuada de los niños y las niñas”.

Al respecto, el SEREMI de Gobierno, Andro Mimica Guerrero, señaló que “los niños y niñas pueden colaborar e indudablemente tienen que colaborar en la casa, pero esto se debe diferenciar con las situaciones en donde los niños y niñas están más de 21 horas semanales trabajando en labores de la casa; estando al cuidado de enfermos o de personas que necesitan cuidado; y, a veces, a cargo de hermanos menores y eso es lo que nosotros estamos buscando que no suceda. Para eso, debemos mejorar las condiciones de vida de las familias lo que, a su vez, repercute en la calidad de vida de las niñas y niños, y en eso estamos trabajando como gobierno”.

Desde la Dirección del Trabajo, como parte del CRETI, se ha hecho una llamado a las y los empleadores a conocer la legislación vigente para lo que corresponde al llamado “trabajo adolescente protegido”, aquel que permite que jóvenes de entre 15 y 17 años puedan trabajar de forma remunerada, pero con las condiciones que exige la ley, entre ellas, el registro del contrato de trabajo con las horas máximas establecidas, certificado de estudios regulares, trabajos acordes a su edad, entre otras.

El director regional del Trabajo, Carlo Gorziglia Sain, expuso que “respecto al trabajo de niños, niñas y adolescentes, las denuncias en la región son bastante bajas. El año pasado sólo tuvimos una denuncia. Este año no hemos registrado denuncias. Se ha hecho una difusión bastante amplia respecto a las condiciones que deben tener las y los jóvenes menores de 18 años a la hora de ejercer una labor remunerada. No obstante, cualquier requerimiento o denuncia se puede hacer en las inspecciones provinciales del trabajo, ya sea presencialmente o a través de nuestra página web, o vía nuestro correo electrónico [email protected]”.

Los establecimientos que participaron de los talleres contra el trabajo infantil para la realización de esta muestra fueron: el nivel medio mayor del Jardín Infantil “Cumbres Patagónicas” de Junji; los cursos 4to Medio de Recursos Humanos y de Logística del Insuco Punta Arenas; las niñas y niños de la Escuela Bernardo de Bruyne de Río Verde; el séptimo básico del colegio Pierre Faure; y el séptimo básico de la Escuela Básica Bernardo O’higgins de Puerto Natales.







