FERNANDA ROJAS: PASIÓN POR LA MATEMÁTICA LLEVA A EGRESADA NATALINA A SEGUIR SUS ESTUDIOS EN BRASIL

​Fernanda Rojas Cuadra tiene 24 años; es oriunda de Puerto Natales, y acaba de egresar de la carrera de Pedagogía en Matemática para Enseñanza Media de la Universidad de Magallanes (UMAG), con la mayor calificación de su generación. Su tesis se centró en la búsqueda bibliográfica de la métrica de Hausdorff en espacios de números fuzzy.



Cuenta que siempre fue estudiosa, y que su pasión por la Matemática se manifestó a temprana edad. "Desde séptimo básico me empezó a gustar, pero no era consciente de ello", comenta. A pesar de las expectativas en su colegio de que estudiara Medicina, tomó un año sabático para explorar lo que realmente le apasionaba. Durante ese tiempo, dio clases particulares de Matemática, y así fue como se dio cuenta de que quería seguir ese camino.



La decisión la llevó a mudarse a Punta Arenas, e ingresar a una carrera pequeña, con sólo diez estudiantes. "Me gustó mucho, tanto la parte pedagógica como la matemática", afirma. Con el tiempo, su interés por la parte Matemática creció, llevándola a especializarse en áreas más abstractas y teóricas, como la Matemática fuzzy.



"En tercer año empecé a hablar con mis profesores de manera más cercana, y me mostraron el lado fuzzy de la Matemática", explica Fernanda. Aunque al principio no entendía bien el concepto, se sintió atraída por la idea de un área teórica que no fuera "blanco o negro", pues la matemática difusa abarca una variedad de matices.



Su profesor guía, Dr. Edmundo Mansilla, asegura que el trabajo de Fernanda no sólo ha sido un éxito académico, sino que también abre puertas a nuevas aplicaciones y colaboraciones. "Estamos tratando de contactarnos con otros departamentos académicos de la institución, porque el análisis de grandes volúmenes de datos se puede trabajar mucho más fácilmente con estos números fuzzy", comenta.



Ahora, Fernanda se prepara para dar un nuevo paso en su carrera académica: estudiar un Magíster en la Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que le entrega una beca por haber sido seleccionada en el segundo lugar de todos los postulantes. "Estoy un poco nerviosa, pero feliz", confiesa. El programa durará dos años, y comenzará con un curso online antes de trasladarse a Brasil en marzo del próximo año.