FRAUDE ELECTORAL EN VENEZUELA BAJO LA LUPA DE RES PÚBLICA EN POLAR COMUNICACIONES

​Esta mañana, Ricardo Hernández, coordinador del programa de Política y Sociedad de RES Pública, participó en el programa “Buenos días región”, conducido por Cristofher C. Cortéz, para conversar con la ciudadanía sobre el tema del fraude electoral en Venezuela. En el marco de la Alerta Temprana N°24 titulada "Democracia de Papel", Hernández expuso detalladamente los antecedentes y la situación actual del proceso electoral en el país sudamericano. En su intervención, Hernández explicó cómo las democracias de cartón, términos referidos a regímenes que simulan ser democráticos, utilizan tácticas para restringir el acceso a los derechos y libertades fundamentales. En el caso venezolano, mencionó que aunque en la Constitución se proclaman derechos como el sufragio, en la práctica estos son inalcanzables debido a manipulaciones y requisitos arbitrarios. Las denuncias incluyen la manipulación de papeletas, la imposibilidad de votar desde el extranjero y la intimidación de votantes por personal militar o civiles pro-gobierno. Hernández también abordó cómo las instituciones electorales en Venezuela están capturadas por el ejecutivo, garantizando que las elecciones sean un fraude y que el verdadero ejercicio del derecho al voto no exista. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional para que no reconozca los resultados de estas elecciones y exija transparencia y justicia en el proceso electoral.



Puedes ver la entrevista aquí:





