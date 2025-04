¡HASTA CUANDO LOS ABUSOS Y SIMULACIONES!

​Desde el Directorio Regional de Profesoras y Profesores de Magallanes A.G. junto a sus filiales: expresamos nuestro profundo rechazo y total indignación ante la forma indolente, arbitraria y deshonesta con la que el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Magallanes y la Secretaría Regional Ministerial de Educación, han tratado a las y los Profesores de nuestra Región y, por extensión, a nuestras Comunidades Educativas.



Durante el paro Docente del mes de marzo, cuyo eje principal fue la exigencia de un reajuste salarial justo y digno, se generaron compromisos claros entre las autoridades y el Profesorado. El principal acuerdo consistía en que, en caso de recuperación, solo se repondrían horas lectivas, el Directorio Regional propuso priorizar objetivos de aprendizajes fundamentales, para no sobrecargar ni a estudiantes ni a Docentes. Sin embargo, una vez finalizada la movilización, y con el retorno forzado de muchos Profesores por razones económicas, el SLEP y el Seremi rompen unilateralmente estos compromisos, exigiendo la recuperación también de actividades no lectivas, transgrediendo los acuerdos y faltando gravemente a la verdad. A esto se puede entender que ya han pasado 2 semanas y no han hecho llegar el acta de la reunión realizada el día 07 de abril del presente año, ya que así no queda evidencia de lo conversado en aquella reunión y en varias otras reuniones realizadas durante el paro Docente, donde se desentienden de actas comprometidas de parte del Slep.



Peor aún es la forma en que se intenta imponer un plan de recuperación alejado completamente de la realidad escolar:

Ejemplo: En cursos de 30 estudiantes, apenas asisten 10 durante los bloques de recuperación.



Se nos exige desarrollar clases, sin las condiciones mínimas de quorum, ni contexto pedagógico apropiado.



Se invisibiliza la voz del Profesorado y de los apoderados, quienes han exigido reiteradamente que la recuperación se base en la priorización de contenidos esenciales, no en una simulación de clases que no contribuye al aprendizaje real.



A esto se suma la ausencia total de respuestas a demandas fundamentales del Profesorado presentadas desde el año pasado, sumarios hoy en día sin respuestas, colegas a quienes se les vulnera los derechos y el empleador se olvida de las leyes cuando a ellos les toca cumplir a la brevedad, falta de insumos en los liceos para las especialidades, mecánica, gastronomía, estructuras metálicas, oficinas locales aprobadas para el SLEP Magallanes con fecha 11 de enero 2024.

Según lo que indica el documento: Decreto N° 5 Autoriza creación de Oficinas Locales, en el Servicio Local de Educación Pública de Magallanes, de la Contraloría General de la República. Aun así, debieran ser 5 oficinas locales necesitando que ratifiquen las 2 faltantes porque nuestro territorio es el más extenso del país junto al Gestor Territorial; más de 1 año sin cumplir la ley



Llevamos más de dos semanas del nuevo año escolar, y lo único que hemos recibido por parte del empleador es silencio, dilatación e incumplimiento, tiempos excesivos para las diligencias, no responden en un tiempo prudente los documentos que ingresan por oficina de partes. Se juega con los tiempos, con las leyes y con la vocación de las y los Docentes.



La autoridad no solo incumple los acuerdos, sino que menosprecia la inteligencia de las comunidades escolares, intentando justificar su falta de ética con frases vacías sobre diálogo y participación. Es inadmisible que se sigan elaborando planes sin escuchar a quienes día a día sostenemos la Educación Pública en el aula.



Por lo tanto, como Docentes de la Región declaramos:



Nuestro rechazo categórico a la imposición de actividades no lectivas en el plan de recuperación.



Nuestra exigencia inmediata al SLEP Magallanes y al Seremi de Educación de cumplir los compromisos adquiridos y respetar los derechos laborales de los trabajadores de la Educación.



Nuestro llamado urgente a los apoderados y comunidades educativas a defender juntos una Educación Pública con sentido, real, y construida desde el aula, no desde escritorios alejados de la realidad.



La Educación Pública merece respeto.



Las y los Docentes merecemos verdad, coherencia y dignidad.



Profesoras y profesores en defensa de la Educación Pública



DIRECTORIO REGIONAL MAGALLANES COLEGIO PROFESORAS Y PROFESORES A.G.