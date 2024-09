HUGO BARRIGA DE INSTITUTO IACC ADVIERTE SOBRE ESTAFAS EN COMPRAS POR INTERNET Y EL USO FRAUDULENTO DE IDENTIDADES POLICIALES EN “BUENOS DÍAS REGIÓN”

Esta mañana, en el programa “Buenos días región” de Polar Comunicaciones, conducido por Cristofher C. Cortéz, Hugo Barriga, Director de la Escuela de Tecnologías Aplicadas del Instituto IACC, abordó uno de los problemas más alarmantes del comercio electrónico actual: las estafas en compras por internet. En particular, Barriga profundizó sobre un reciente modus operandi denunciado por Carabineros, en el que estafadores se hacen pasar por funcionarios policiales para ganar la confianza de los compradores y engañarlos.Durante la conversación, Barriga explicó cómo este tipo de fraude se ha vuelto más común a medida que las transacciones en línea aumentan, especialmente en fechas de alto tráfico como el CyberDay o los Black Friday. Además de este caso particular, Barriga también discutió otros riesgos asociados al e-commerce, como el robo de datos bancarios, el phishing y las páginas falsas que se hacen pasar por tiendas legítimas.



Puedes ver la entrevista aquí:







​