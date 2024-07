INVESTIGADORA DEL INIA PRESENTA AVANCES EN CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE REPRODUCCIÓN EN DUBLÍN

La investigadora del INIA Kampenaike, Camila Sandoval, participó en la Conferencia Internacional de la Sociedad para el Estudio de la Reproducción (SSR 2024), celebrada en Dublín, Irlanda.

Esta conferencia, la número 57 de la SSR, congregó a más de 900 científicos e investigadores pioneros en el estudio de la reproducción, tanto animal como humana, con la visión de avanzar en este campo en todas las especies por igual.

Durante su intervención, la Dra. Sandoval del Centro Regional INIA Kampenaike presentó los resultados de su estudio titulado "Maternal Adaptation to Nutrient Restriction in Sheep Herds of Chilean Patagonia: a Random Response or a Repeatable Trait?" Este proyecto de investigación fue financiado por el proyecto FONDECYT de Iniciación dirigido por la investigadora.

"Mi presentación abordó un tema novedoso en investigación, reconocido actualmente por esta sociedad científica como clave para avanzar en los sistemas productivos en el contexto del cambio climático: la adaptación animal a ambientes desafiantes. Este estudio es innovador al demostrar por primera vez que la adaptación materna a la desnutrición, estudiada durante varios años en Magallanes, es un rasgo repetible en el tiempo", señaló Camila Sandoval.

La investigadora destacó además cómo el trabajo impulsado por INIA Kampenaike contribuye al avance del conocimiento científico en el ámbito de la agricultura y la ganadería en Chile. También resaltó cómo este estudio se relaciona con el contexto global, donde "otros grupos, aunque no investiguen exactamente lo mismo, también estudian características específicas de poblaciones animales derivadas de sus entornos evolutivos, que se traducen en una mayor competencia reproductiva y eficiencia productiva. Estos estudios están captando un interés creciente, especialmente en el contexto actual donde los efectos del cambio climático están haciendo que los ambientes productivos sean cada vez más desafiantes." Señaló.

​